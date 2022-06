Este es el primer caso, desde la emisión de la norma en el 2020 para enfrentar estas prácticas de elusión, que se define como cualquier cambio en el patrón de las importaciones, con la finalidad de evadir o evitar el pago de los derechos antidumping o compensatorios.

En este caso, la comisión examinará la presunta elusión sobre los derechos antidumping impuestos a las importaciones de cierres de cremallera y sus partes originarios de la República Popular China.

Explican que la decisión se adoptó luego de observar un cambio en los flujos de comercio de las importaciones de cierres y sus partes provenientes de Malasia y Taiwán, lo que evidenciaría que tales productos declarados como originarios de dichos países en realidad procedían de China.

En este caso el periodo máximo para el proceso de investigación es de 12 meses.

En este proceso, la norma señala que hay un periodo probatorio del procedimiento para determinar esta práctica de elusión, de seis meses contados desde la publicación de la resolución, el cual puede ser prorrogado por tres meses adicionales.

Cifras de los cambios

Las importaciones de dicho producto originario de Malasia y Taiwán registraron pequeños volúmenes (2.1% y 1.5%, respectivamente) respecto del total importado en el primer semestre del 2021, frente al 92.3% que se realizaba desde China. Pero, tras la aplicación los derechos antidumping en la segunda mitad del 2021, las importaciones de cierres y sus partes originarios de Malasia y Taiwán pasaron a representar el 23% y el 21% del volumen total importado en el referido semestre, y de China fueron de 38% del total.

Serían empresas de rodamientos y no textiles

La comisión encontró evidencias de que los principales proveedores de cierres y sus partes al Perú, tanto de Malasia como es el caso de la empresa Maxtrum Capital SDN BHD y de Taiwán como es el caso de la empresa Din Yao Fabric Co., Ltd., se dedican a la fabricación de rodamientos, no pudiéndose observarse en el portal web que la referida empresa elabore cierres o algún producto vinculado al sector textil.

Además, según las estadísticas de comercio, se observó que la citada empresa efectuó su primer envío al Perú de cierres y sus partes en mayo de 2021, cuando se investigaba el dumping, cuya medida está vigente.

LAS CLAVES