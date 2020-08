La producción peruana del sector textil y confecciones cayó 44.7% durante el periodo enero-junio 2020 debido a la crisis económica y al incremento de las importaciones, principalmente del mercado asiático, indicó Martín Reaño, gerente del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), quien considera necesario un aumento en el consumo de prendas nacionales para reactivar de este segmento.

Solo en junio, se registró una caída de 41.2% en comparación del mismo periodo del año pasado. Esta situación responde, según Reaño, no solo a la reducción en las operaciones de las empresas, también al incremento del 6% en la importación de productos textiles provenientes de China.

“Durante la cuarentena ingresaron millones de prendas de vestir al país. Cuando las empresas peruanas comenzaron a producir, ya los productos importados se encontraban en el mercado. Ello generó una situación complicada”, sostuvo a Gestión.pe”. “Es tal la inversión de prendas asiáticas en el Perú que definitivamente dificulta mucho colocar los productos nacionales”, añadió.

El total importado entre textiles y prendas de vestir en el Perú sumó US$ 969 millones frente a US$ 917 millones del año 2019. Los textiles médicos traídos de Asia tuvieron un crecimiento de 450% de acuerdo con lo revelado por el líder gremial.

En el caso de los hilados y tejidos y otras confecciones que no son prendas de vestir, pasaron de US$ 463 millones entre enero y junio de 2020, frente a los US$ 249 millones de enero-junio 2019. Además, las prendas de vestir de punto procedentes de China sumaron US$ 98 millones de dólares, es decir 80 millones de unidades en el mismo periodo.

Reactivación

Estas cifras demuestran la altísima competencia a la que se enfrentan los empresarios textiles peruanos. A ello se suma que el consumo interno peruano no viene siendo el deseado por el sector. Por eso, Reaño plantea que es necesario tener campañas para fomentar el consumo de prendas y textiles peruanos.

“La única manera de que la economía se recupere es con producción y que el consumo interno sea a productos peruanos. Estamos reactivando la economía china, no la nuestra. De esa forma, nos empezaremos a recuperar”, resaltó el líder gremial.

Una de las iniciativas es la campaña ADN Perú, que busca generar consciencia en el consumidor para adquirir productos peruanos y así repotenciar la industria textil. “Muchas empresas se han sumado, incluso de otros sectores. Es importante porque es la única manera de recuperar la economía peruana”, dictó.

Exportaciones

Las exportaciones peruanas cayeron 46% entre enero-junio a comparación del mismo periodo del 2019.

En cuanto a rubros, los envíos al exterior de productos textiles: hilados y tejidos tuvieron una caída de 54%, las prendas de vestir de punto de algodón bajaron 53%, mientras que las prendas de tejidos planos se contrajeron en 64.8%.