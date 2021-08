En los primeros cinco meses del año, la economía creció 19.7% respecto al mismo período del 2020, de acuerdo con las cifras del INEI. Según Elmer Cuba, economista socio de Macroconsult, a esa fecha el PBI ya estaba 0.7% debajo del nivel alcanzado en el mismo periodo del 2019.

“A nivel agregado, la economía prácticamente ya se ha recuperado de la gran caída que tuvo en el 2020 y está en niveles prepandemia. Sin embargo, todavía hay sectores que están muy por debajo de los niveles del 2019, por ejemplo, minería e hidrocarburos y todo lo que es servicios vinculados al turismo, a las empresas, el transporte masivo, entre otros”, detalla.

En el primer semestre, el comportamiento de la economía no va a cambiar mucho, agrega, y si este no fuera un año con la incertidumbre política que tenemos, el PBI hubiera podido rebotar en 11.5%, con lo cual alcanzaba los niveles del 2019.

Expectativas golpeadas

Sin embargo, advierte Cuba, en mayo y junio ya ha habido un golpe de la incertidumbre política en las expectativas del sector privado (en junio todas estuvieron a la baja) y con ello la inversión privada de todas maneras perderá impulso en el segundo semestre, así como el PBI, particularmente en el cuarto trimestre (ver tablas) por el retraso que hay entre el cambio en las expectativas y la ejecución de la inversión privada.

Cambio de Gobierno

Pero la magnitud del impacto negativo en la inversión y en el PBI puede ser mayor dependiendo de las medidas que tome el nuevo Gobierno de Pedro Castillo.

En un escenario inercial, en el que no hay mayores cambios en la política económica, la ralentización de la inversión privada llevaría a 0% de crecimiento de la economía en el cuarto trimestre de este año, comparada con el 2020, según proyectó Macroconsult.

Bajo un escenario en el que Castillo toma medidas “moderadas”, se produciría una caída del PBI entre octubre y diciembre, tanto si se compara con el 2020 (-3.5%), como con el 2019 (-5.1%).

“Si las medidas son más radicales (por ejemplo, que se insista en una Asamblea Constituyente, o revisiones de contratos de concesiones mineras o petroleras, entre otros) el deterioro en las perspectivas de crecimiento será mayor”, acotó el economista.

Mensaje y premier

Elmer Cuba agregó que después del mensaje del presidente en el Congreso y con el nombramiento de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, estaríamos frente al escenario más radical (ver opinión), por lo que la desaceleración de la inversión privada y del PBI sería mayor en el cuarto trimestre de este año, pero sobre todo en el 2022.

Así, en lugar de que el PBI rebote 8% este año en un gobierno “moderado” de Castillo, este sería menor (7.4%) bajo el escenario radical. Y en el 2022 el PBI crecería 1.7% (moderado) o caería -0.2% (radical).

Situación actual ya nos llevó a un escenario radical

Economista, socio de Macroconsult

No encuentro mucho de positivo en el mensaje del presidente Castillo por 28 de julio. En general, se nota un sesgo negativo contra la gran empresa privada, en particular de los sectores minería, hidrocarburos y pesquería. La insistencia en una Asamblea Constituyente por mecanismos extralegales, si no funciona por el Congreso, deja abierta la incertidumbre.

Además, con el nombramiento del congresista Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros ya estamos en el escenario radical de las medidas que va a tomar, y las proyecciones que tenemos bajo un escenario moderado se deterioran.

Están abiertas las puertas para una confrontación política muy fuerte en el Congreso de la República, la guerra política entre el Ejecutivo y el Parlamento se va a agudizar mucho más con un final incierto, lo cual va a afectar la economía de todas maneras, la caída de la inversión privada va a ser mayor, particularmente en el año 2022.