“Hemos tenido un primer semestre de resultados negativos de ingresos. Apostamos a que, en este segundo, por lo que vemos en la dinámica interna y comercio exterior, sí vamos a llegar. Una buena recaudación va de la mano de una buena actividad económica”, comentó Gerardo López, superintendente de la Sunat, en diálogo con Gestión.

López contó que, además, esto se lograría a partir de una serie de medidas. Buscando ampliar la base tributaria y en cumplimiento con una resolución de junio de este año, informó que se ha identificado a un universo de 130,000 personas de alto patrimonio que no cumplen con la tributación respectiva.

“Se tiene la identificación de personas con alto patrimonios e ingresos que evidencian una renta permanente, que debería tributar y no lo está haciendo. Son, principalmente personas naturales. Estos no son los nuevos contribuyentes que producto de la dinámica económica crecen. Digamos que están en la informalidad o en etapa de elusión o evasión”, comentó López.

Sobre esta base, precisó que, entre julio y septiembre, lograron inscribir a 5,800 para su regularización tributaria. Al cierre del año, la meta es completar los 15,000, aportando un monto relevante para el fisco. Es decir, en los próximos tres meses la mira está sobre 9,200 más.

“En un acumulado del cierre del año deberían ser unos S/15 millones o S/20 millones anuales lo que estos 15,000 nuevos contribuyentes deberían aportar a la recaudación. Está sujeto a una serie de controles posteriores, pero en principio, es lo que hemos visto”, apuntó.

López añadió que observaron incrementos patrimoniales no justificados en personas dedicadas a la minería.

“Muchos de ellos no aparecen como representantes legales o vinculados directamente, pero por flujos de dinero podemos identificar que están recibiendo rentas provenientes de empresas dedicadas a la minería”, mencionó.

Otro espacio que se ajustaría para tener una mayor recaudación es el drawback, el mecanismo de restitución de derechos arancelarios para las importaciones.

“Un informe muestra una brecha de casi S/900 millones entre los devuelto versus lo pagado por derechos arancelarios. Entonces, el monto devuelto por drawback supera ampliamente el monto pagado por derechos arancelarios. Entiendo que ha gatillado una decisión de política fiscal del MEF de hacer un ajuste a la regulación”, apuntó.

En tanto, sobre el anuncio del mecanismo del perfil de cumplimiento tributario, López comentó que hasta julio del 2025 estará en marcha blanca y ya está disponible para los propios contribuyentes puedan verlo, de manera individual y reservada. Por mientras, vienen recibiendo comentarios de las empresas y gremios para ajustar algunas variables de medición.

De otro lado, López comentó que está “próximo a salir en noviembre” una medida, en el marco de las facultades legislativas delegadas al Ejecutivo, sobre fraccionamiento tributario.

“Permitirá que las deudas tributarias se acojan a un fraccionamiento. Es ventajoso en temas de intereses y multas. Es una facultad delegada que vamos a implementar”, mencionó.

Ante la minería ilegal y más

Considerando el avance significativo de la minería ilegal en los últimos años, el funcionario adelantó a este diario que, además de sus controles regionales y tareas operativas, vienen preparando medidas normativas que contribuyan a frenar su avance.

“Estamos haciendo propuestas para aplicar algunos sistemas de pago a ciertos tipos de insumos para la minería en su importación o comercio. [Hablamos] del mercurio, cianuro y todos los que se emplean en la minería ilegal y, además, se usan en el narcotráfico”, puntualizó. Agregó que la enviarán “próximamente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”.

A esto se suma una propuesta para que a toda persona que adquiera maquinaria pesada se le exija tener un número de RUC desde un inicio . La medida se extendería para el comercio, importación y producción de explosivos.

“Si alguien compra [maquinaria] es porque evidentemente va a alquilarlo para una actividad gravada. De igual manera, sobre el comercio, la importación, la producción de explosivos, estamos tratando de regularla y que también cada comprador tenga RUC y tenga trazabilidad”, subrayó

Continuidad en Sunat

A inicios de setiembre, también se deslizó el rumor de que habrían cambios en la Sunat en su nivel más alto. En respuesta a Gestión, entonces, López dijo que, al menos de su lado, no se había presentado una carta de renuncia.

En el marco de esta entrevista, se consultó, nuevamente, sobre su continuidad y señaló que, habiéndose dado una serie de reuniones con el MEF en estas semanas, “ no se ha tenido ninguna comunicación al respecto”.

“Evidentemente, yo no he presentado ninguna renuncia. Escuché trascendidos. Desconozco el interés del mismo, pero no tengo ninguna comunicación formal del MEF sobre esto y, de hecho, sí he conversado con el ministro al respecto”, precisó López.

SOBRE EL AUTOR Ricardo Guerra Vásquez Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.

