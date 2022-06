¿Hay urea o no en Perú? La llegada de embarcaciones con el fertilizante más demandado por la agricultura peruana sigue tardando más tiempo de lo previsto pero los volúmenes empiezan a fluir.

Hace una semana llegaron 40,000 toneladas de diferentes fertilizantes a una empresa al norte del país, informó Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Y en 15 a 20 días (última semana de junio) está previsto el ingreso de otras 50,000 toneladas entre urea y nitrato de amonio proveniente de Malasia y Marruecos.

“Pero son pedidos que se hicieron con nueve a diez meses de anticipación. El retraso provino primero por problemas de fabricación a falta de gas natural, luego el problema logístico y de embarque, el costo del flete y otros factores”, precisó.

Una fuente del sector dijo a Gestión.pe que la nueva importación pertenece a las cuatro principales empresas importadoras a nivel local, como Molino&Cía, Yara y Gavilón. ¿Estará disponible para el pequeño productor?

Federico Ramírez, asesor privado en manejo de fertilizantes, explicó que en los últimos meses, cuando llega la carga, el fertilizante es rápidamente distribuido a los puntos de ventas o para cubrir compromisos pactados con agroindustriales. “Los almacenes de los importadores se quedan vacíos pero en la cadena (distribuidores) hay stock”, indicó.

Gestión.pe se puso en contacto con el área de ventas de Molinos&Cía, que importa el 16% de la urea en Perú. La empresa informó que el fertilizante recién estará disponible para el 20 de junio. Mientras que Inti, otra empresa de fertilizantes, indicó no tener stock. No obstante, las tiendas distribuidoras al sur de Lima cuentan con el fertilizante pero a un precio de S/ 250 el saco cuando en el 2020 no pasaba los S/ 80, contó Miguel Pintado, economista e investigador de Cepes.

La urea y otros fertilizantes disponibles a la fecha en el mercado local pertenecen a las importaciones que se realizaron durante los primeros meses del año, cuando los volúmenes recibidos cayeron en casi 50% tras el impacto de la invasión rusa a Ucrania y el precio subió a más de US$ 1,000 la tonelada. Rusia proveía en un 70% los fertilizantes nitrogenados que llegaban al Perú.

Tras el inicio del conflicto bélico, el tiempo entre la llegada de un barco de fertilizantes y otro, a puertos como Salaverry, Matarani o el Callao, es cada vez más amplio. Puede tardar entre dos a tres meses, señaló Ramírez. “Eso explica por qué puede haber una sensación de desabastecimiento y seguramente pueden haber algunas semanas sin stock en los importadores pero en la cadena sí habrá”, agregó.

Para el asesor, el gobierno debe tomar en cuenta para su actual proceso de compra estatal de urea y otros nitrogenados -por S/ 348 millones-, lo actualmente complicado de embarcar en una nave el fertilizante y el tiempo que tardará hacer el ensacado de la urea que llegará al país a granel.

¿Precio a la baja?

En las últimas semanas, el precio internacional de la urea tuvo una importante caída, sobre todo en la semana del 20 de mayo, cuando se ubicó en US$ 700.5 la tonelada. Un gran contraste respecto a fines de febrero cuando alcanzó los US$1,000, alentado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

PUEDES LEER: Fertilizantes en puertos de Brasil apuntan a más bajas de precio

Miguel Pintado, economista de Cepes, advirtió que esta reducción en el precio del commodity será temporal. “El precio se había elevado tanto que la compra se estancó, la demanda se contrajo porque los productores prefirieron no aplicar o buscar sustitutos y por eso la oferta se tuvo que alinear, pero cuando empiece a regularizarse la compra a nivel internacional volverá a subir”, estimó.

Señaló, además, que considerando que el stock actual de fertilizantes en Perú y los volúmenes que llegarán próximamente, se realizaron en un contexto de precios altos, el costo en el país se mantendrá elevado. Adicional a ello, agregó que el alto costo del flete naviero frena el traslado del nuevo precio internacional de la urea al mercado local.

“Siempre el manejo del stock es el que determinará el precio”, añadió Castillo de la SNI, quien indicó que pese al alto precio en las tiendas a nivel nacional, ha habido dinamismo en las compras por el subsidio (SEFE Agro) que ha entregado el gobierno a agricultores para menguar el alto costo del fertilizante.

SEFE Agro es una subvención económica de S/ 350 a S/ 1,300 para más de 300,000 pequeños productores de la agricultura familiar con dos a diez hectáreas que hayan comprado fertilizantes durante la Campaña Agrícola 2021-2022. El programa estará vigente hasta finales de junio por lo que los entrevistados para esta nota han solicitado extender su vigencia, considerando que el precio de la urea se mantendrá elevado durante el resto del año.

PUEDES LEER: Defensoría exige al Gobierno medidas urgentes para atender escasez de fertilizantes