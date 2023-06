Este año, esa anomalía climática está presente en el país desde febrero, cuando se originó el ciclón Yaku, y las precipitaciones que anegaron Piura y otras regiones norteñas. Ahora, según pronósticos del Senamhi, en los meses que vienen traería además temperaturas debajo de niveles regulares.

La citada entidad prevé que, en el próximo trimestre se registrarían temperaturas máximas por encima de lo usual a lo largo de la costa, pero a la vez temperaturas mínimas sobre lo normal en la sierra norte, y debajo de lo normal en la sierra central.

Riesgo por bajas temperaturas

En base a esos pronósticos, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), elaboró un informe denominado Escenario de Riesgo por Bajas Temperaturas, para el periodo julio-setiembre 2023.

Bajo ese escenario, el Cenepred identificó que hay 1.1 millones de hectáreas de superficie agrícola que pueden enfrentar niveles de riesgo clasificado como muy alto en 13 departamentos.

Las más expuestas son las regiones de Áncash, con 297,783 hectáreas (has), seguida de Huancavelica, con 231,686 has, Junín, con 207,834 has, Huánuco, con 179,203 has, Puno con 107,266 has, entre otras.

Igualmente, refirió que hay otras 2.5 millones de has de superficie agrícola en nivel de riesgo alto, en 18 departamentos, identificando el peligro mayor en Puno, en 849,396 has.

Le siguen otras regiones como Cusco, con 285,212 has, Ayacucho con 281,422 has, Apurímac con 255,530 has, La Libertad con 199,322 has, Cajamarca, con 194,369 has, entre otras regiones.

¿Cuánta de la superficie agrícola total se podría afectar?

De los 11.6 millones de hectáreas de superficie agrícola que tiene el Perú a nivel nacional, son en total 3.6 millones de has las que enfrentarían situación de peligro para sus cultivos.

El Senamhi elaboró proyecciones sobre los impactos que podría tener el fenómeno El Niño costero sobre el sector agrícola en general en el periodo julio - setiembre.

Riesgos para la campaña de siembra anual

Senamhi refirió que, respecto a la campaña 2023-2024, en la costa, debido a la persistencia de las temperaturas cálidas se esperaría retraso en el inicio de la floración en cultivos como el mango, manzano, melocotón, pera, entre otros.

Mientras que, añadió, en caso de cultivos anuales como el pallar, frijol castilla, maíz amarillo duro, entre otros, es probable que se acelere el crecimiento vegetativo.

En la sierra norte, se prevé que los sembríos de la campaña chica 2023 incrementen sus necesidades hídricas debido a la prevalencia de días más cálidos de lo habitual.

Para la sierra central y sur, añade la entidad, se presentaría un retraso en las primeras actividades de la campaña 2023-2024 por la presencia de días cálidos acompañados de noches más frías de lo normal; principalmente, en la sierra sur occidental.

Hay que tener en cuenta que la campaña agrícola anual de principales cultivos se inicia entre agosto y setiembre de un año, y culmina en junio del año siguiente.

Por otro lado, Senamhi indica que la actividad pecuaria mantendría niveles altos de riesgo para la población ganadera debido a las condiciones frías propias de la estación.

Agricultores preocupados

El presidente de la Confederación Nacional del Agro (Conveagro), Anaximandro Rojas, advirtió que, debido a los impactos que está teniendo el clima en el sector agrícola, hoy con El Niño costero y a fin de año con El Niño global, es previsible que haya más alzas de precios de productos del campo.

Estimó que la papa por ejemplo, en los siguientes meses podría ver alzas en sus precios de 150%, y otros productos como arroz, menestras, verduras, etcétera, registrarían alzas de más del 50%, poniéndose en riesgo la seguridad alimentaria.

LEA TAMBIÉN: Expectativas de constructoras se deterioran al cierre del 2023.

Emergencia

Rojas, de Conveagro, pidió al Gobierno declarar al agro en emergencia, debido a que se en la campaña agrícola 2022-2023 que se prevé culmine este mes, se ha visto una agudización de la crisis por diversos factores.

Recordó que al inicio de esa campaña los afectó la carestía de fertilizantes, luego la sequía desde fines del 2022, y este año la ocurrencia de plagas y enfermedades fitosanitarias, más los friajes en la selva, que han reducido la productividad agrícola en los campos.

Esos continuos golpes al sector, indicó el dirigente, han dejado a los productores sin capital para las siguientes campañas, por lo que piden una política de financiamiento a los agricultores, a través del Agrobanco, pues su acceso a líneas de crédito hoy no llega ni al 10%.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.