Cusco y Apurímac son los departamentos con más conflictos sociales por resolver en el corredor minero del sur, pero también los que albergan la mayor parte de proyectos de nuevas minas pendientes de construir en esa zona (ver tabla).

Al respecto, la SNMPE advirtió que existe el riesgo de que, a raíz del cese de operaciones de Las Bambas por conflictos sociales, se sigan postergando otros proyectos de minas por desarrollar en dicho corredor, que abarca además a Arequipa.

En esas tres regiones, el Minem registra 14 proyectos de construcción de nuevas unidades de mina por US$ 18,238 millones, pero de los cuales solo cuatro tienen hoy fecha para concluir otras.

Cronograma

Estos son Los Chancas, de Southern Perú; Zafranal, de la empresa del mismo nombre; Trapiche, de Molle Verde; y Chalcobamba Fase I, de Las Bambas, que suman inversiones por US$ 4,966 millones.

El más ambicioso, el proyecto cuprífero Los Chancas (US$ 2,600 millones) en Apurímac, cuenta con estudio de prefactibilidad y Southern Perú prevé ahora empezar a construirlo el 2024 para que se ponga en marcha el 2027.

No obstante, su construcción ya había sido postergado, pues hasta antes de la pandemia, Southern esperaba desarrollar Los Chancas en el año 2022 para que estuviera listo el 2025.

Reprogramado

En el caso de Zafranal (US$ 1,263 millones), originalmente Minera Zafranal había programado su inicio en el 2021 para que entrara en operación el 2024, pero ahora ha sido reprogramado para el 2023, a fin de que concluya el 2026.

En cuanto a Chalcobamba Fase I, si bien su inicio de obras era esperado para el 2022 y su puesta en marcha a partir del 2023, el último reporte del Minem (a noviembre) indica que esa iniciativa recién entraría en etapa de operación el 2025.

Además, la SNMPE advirtió que ante la falta de garantías del Estado para continuar operando Las Bambas, la empresa a su cargo va a revaluar su inversión prevista de US$ 2,000 millones para ampliar la mina (y que, entre otros, incluía el proyecto Chalcobamba Fase I).

Ahora sin fecha

Hasta el 2019 el Minem registraba 15 proyectos en el corredor minero del sur, cuatro de ellos también con fechas definidas para iniciar obras u operaciones entre 2020 y 2021, pero de los cuales hasta el momento solo uno se ha hecho realidad: Pampacancha, de la empresa Hudbay Perú, en Cusco, que empezó a operar en noviembre del 2020.

Los demás que estaban programados, hoy ya no tienen fecha de inicio o conclusión, como el caso de Huaquira (US$ 1,860 millones), que debía iniciar trabajos el 2022; Integración Coroccohuayco (US$ 590 millones), que esperaba comenzar operación el 2022), y Pampa del Pongo (US$2,550 millones), que tenía que empezar su construcción el 2021 (ver tabla).

Producción de cobre superó nivel de 2019

La producción de cobre en octubre último se incrementó en 2.7% con respecto a igual mes del 2020, según el avance coyuntural del INEI, es decir, en el décimo mes de este año se habrían extraído 212,623 toneladas métricas finas (TMF) del metal rojo.

Si se compara esa cifra con las 204,139 TMF de igual mes del 2019 significa un aumento de 4.15%, con lo cual en octubre último se habría superado los niveles de producción cuprífera prepandemia.

Vale recordar que en setiembre pasado se extrajeron 202,681 TMF, un aumento de 17.9% con respecto a las 171,917 TMF del 2020, pero una reducción de 0.54% con respecto a la producción en setiembre de 2019 que fue de 203,782 TMF.

El INEI indicó además que en octubre de 2021 la producción de oro creció anual en 6.7%, la de hierro en 9.8%, la de molibdeno en 2.2% y la de plata en 1.5%.

En total, el subsector minero metálico tuvo un crecimiento de 0.42%.