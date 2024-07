Miguel Cardozo, exdirector del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y presidente de Alturas Minerals, anunció que once proyectos mineros, valorizados en US$ 13,948 millones, ya tienen fecha estimada de inicio.

Entre los proyectos que iniciarán ampliaciones entre 2023 y 2024 se encuentran la Ampliación Toromocho, con una inversión de US$ 815 millones, Reposición Antamina, con US$ 1,604 millones, y Chalcobamba fase 1, con US$ 130 millones, indicó.

Además, detalló que para el periodo 2025-2028, se espera el inicio de la Ampliación Mina Justa, con una inversión de US$ 500 millones, Trapiche, con US$ 1,038 millones, Integración Coroccohuayco, con US$ 1,500 millones, y Zafranal, con US$ 1,263 millones.

Finalmente, dijo que los proyectos que arrancarían entre 2029 y 2032 son Michiquillay, con una inversión de US$ 2,500 millones, Los Chancas, con US$ 2,600 millones, y Coimolache Sulfuros, con US$ 598 millones. Así lo dio a conocer en el reciente evento Rumbo a PERUMIN en Cajamarca

La mayoría de estos proyectos están en etapas de avance conceptual, prefactibilidad, ejecución y factibilidad. Según Cardozo, es importante destacar que hay 11 proyectos con fecha de inicio estimada, pero aún hay 17 que no tienen fechas definidas por diversas razones. Los proyectos se ubican en Cajamarca, Cusco, Arequipa, Apurímac, Ica, entre otras regiones, apuntó.

Proyectos mineros sin fecha de inicio

Por otro lado, Miguel Cardozo señaló que la mayor parte de los proyectos sin fecha de inicio están en Cajamarca, Piura y Lambayeque, y muchos enfrentan bloqueos sociales.

Entre ellos se encuentran Río Blanco, con una inversión de US$ 2,500 millones y 21 años de bloqueos; Conga, con US$ 4,800 millones y 12 años de paralización, y Cañariaco, con US$ 1,600 millones y 11 años sin avance.