A pocas semanas del plazo límite del 15 de julio, miles de trabajadores formales en el país esperan el abono de la gratificación por Fiestas Patrias, un derecho laboral regulado por ley. Sin embargo, errores comunes, como tener datos desactualizados en la planilla, entre otros, podría impedirles recibir este esperado ingreso.

Jimmy Quispe, product manager del Software de Gestión de Personas de Defontana, advierte que muchas empresas aún gestionan la planilla de manera manual, lo que incrementa el riesgo de omisiones y errores.

“Las empresas que siguen operando sin digitalizar sus procesos están caminando sobre una cuerda floja. El manejo manual del cálculo y registro de gratificaciones no sólo es ineficiente, sino que abre la puerta a errores costosos, sanciones legales y pérdida de credibilidad frente a los colaboradores. Hoy, no aprovechar plataformas que automatizan estos procesos conforme a ley ya no es una opción, es un riesgo”, precisa.

Además, el especialista enfatiza que toda gratificación debe registrarse correctamente en la Planilla Electrónica (Plame) del mes de julio, ya que omitir este paso constituye una falta laboral grave. Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, las empresas pueden apoyarse en sistemas de gestión de planillas, herramientas clave que no solo optimizan la administración de pagos, sino que también se actualizan con agilidad frente a cambios normativos, reduciendo riesgos y garantizando el cumplimiento legal.

Para evitar malos ratos y asegurar el pago oportuno de tu gratificación por Fiestas Patrias, Jimmy Quispe comparte cuatro recomendaciones clave que todo trabajador en planilla debe tener en cuenta antes del 15 de julio:

Actualiza tus datos: De haber alguna variación en el nombre del trabajador y/o estado civil, es importante que lo comunique a su empleador. Cualquier desactualización puede obstaculizar el pago.

Toma en cuenta el tiempo trabajado: ya que la gratificación se calcula en proporción a los meses laborados (mínimo un mes completo dentro del semestre enero-junio). Si trabajaste los seis primeros meses del año recibirás el equivalente a un sueldo completo, sin descuentos más una bonificación adicional del 9% si estás en EsSalud o del 6.75% si estás en una EPS.

Preocúpate en justificar tus ausencias: Las licencias médicas o ausencias con sustento legal no afectan el monto de tu gratificación, siempre que no superen los 30 días y estén debidamente respaldadas. En cambio, las ausencias injustificadas sí pueden reducir el cálculo de este beneficio.

¿Qué hacer si no te pagan?: Verifica que tu empleador cumpla con los plazos y montos establecidos. Y si no es así, puedes presentar una denuncia virtual ante Sunafil de forma anónima. La entidad iniciará un proceso de fiscalización si detecta incumplimiento.

“La gratificación es un beneficio que no solo mejora el bienestar económico de los trabajadores, sino que también fortalece la relación con la empresa y fomenta un clima laboral positivo. Para las compañías, la clave está en digitalizar y verificar sus procesos; para los trabajadores, en exigir transparencia y revisar su información antes del 15 de julio”, concluye el especialista.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha reiterado que las empresas que incumplan con este pago pueden ser sancionadas con multas que van desde las 6 UIT hasta más de 28 UIT, lo que equivale a S/7,771.50 a S/129,294, según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados.

En el caso de las mypes , las sanciones pueden oscilar entre S/2,227.50 y S/22,275.