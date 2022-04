Pedro Castillo, a través del Decreto Supremo Nº 003-2022-TR, incrementó la remuneración mínima vital (RMV) de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada en S/ 95, con la cual esta pasará de S/ 930 a S/ 1,025. Este aumento -refiere el decreto- tendrá eficacia a partir del 1 de mayo de 2022.

Cabe recordar que en el último Consejo de Ministros de este miércoles, la ministra de Trabajo Betssy Chávez propuso que la remuneración mínima vital (RMV) suba a S/ 1,025, No obstante, en dicha sesión no se llegó a acuerdo alguno, por lo que el tema será discutido en futuras sesiones de la PCM, informaron fuentes a Gestión.

El MTPE busca -según adelantó Gestión esta semana- que el aumento sea aprobado mediante un Decreto de Urgencia, sin tener que pasar por el Congreso o contar con aprobación previa del Consejo Nacional de Trabajo (CNT). La misma fuente indica que, en la sesión de la PCM, no se habló o mostró interés en recurrir al diálogo social para la modificación del salario mínimo.

¿Qué dijo el MEF? El viernes -a través de RPP- al ser consultado de la intención de Castillo y Chávez de aumentar el sueldo mínimo sin pasar por el CNT ni por la opinión técnica de su sector, dijo que actualmente hay un espacio para subir el sueldo mínimo.

“El tema de la RMV es un tema que siempre está en discusión. Periódicamente se tiene que hacer un ajuste en la RMV y los factores son claros, el tema de la inflación y también el tema de la productividad”, señaló.

“ Actualmente hay un espacio . Hay que tomar en cuenta que hace cuatro años que no se ha actualizado la RMV y ahora estamos en una circunstancia en la cual ha habido un incremento de precios que afecta a los sectores de menos ingresos. Esa discusión siempre está abierta, el tema es cuál es el momento para hacerlo”, agregó.

Al ser consultado si es el momento para realizar el incremento del sueldo mínimo, el ministro Graham señaló que “hay un espacio para hacer un ajuste (...) e l esquema en el cual se discute la RMV es en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) donde participan trabajadores, empresarios y el Estado. Esto es competencia del MTPE ”.

“Hay que considerar que cuando se toman este tipo de medidas hay un sector que se beneficia y otro que se ve afectado y ese es parte del trabajo que se tiene que hacer al implementar la medida (...) Esa evaluación le corresponde al MTPE”, agregó.

¿Cuál es el sustento técnico del MTPE para el aumento de la RMV? El decreto supremo dice que “el reajuste de la remuneración mínima que se dispone to ma en cuenta criterios técnicos para el análisis de los índices de inflación subyacente y productividad , a fin de que el incremento refleje el desempeño económico de nuestro país y contribuya con la mejora sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores”.

-Los impactos que genera un aumento de la RMV-

En entrevista con gestion.pe, el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, advirtió que un incremento, en la coyuntura actual, va a significar una mayor informalización en el Perú.

“Esta es una norma que va a ayudar a poquísimas personas y deja desamparado y cierra las puertas para ese más de 75% de la PEA que trabaja en la informalidad”, resaltó.

“ Económicamente hablando es un pésimo momento . Es cierto que los precios están subiendo pero con esto no se está ayudando a la gran masa de la población, sino a las fuerzas sindicales. Hay un desenfoque completo a la medida”, agregó.

Por su parte, el profesor de Postgrado y Maestrías en Esan, Walter Leyva, propone un incremento diferenciado.

“El debate debería ir por la CNT porque se necesita consenso, ese sueldo mínimo debería estar diferenciado. Evaluar una RMV en diferentes niveles, p ara la micro debería ser un monto y otros para las pymes. Segundo, ¿quién accede al sueldo mínimo? una persona que recién empieza su vida laboral, pero no se diferencia si el trabajador tiene estudios o no. Entonces, ¿dónde está la diferencia económica de los jóvenes que han estudiado, de uno que estudió una carrera universitaria o técnica respecto del que no”, mencionó.

En tanto que la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes, que reúne a 92 asociaciones de la pequeña y micro empresa a nivel nacional, rechazaron -esta semana- un posible incremento del sueldo mínimo.

“Manifestamos nuestro completo rechazo ante una medida que beneficiará a unos pocos y que afectará grandemente a las micro y pequeñas empresas del país ”, señaló el gremio en un comunicado.

Indicó que, según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la informalidad laboral en el Perú asciende al 75%.

“Esta medida populista solo agravará esta problemática y dañará el tejido empresarial, conformado por peruanos emprendedores y pujantes que nos hemos visto afectados por las consecuencias de la pandemia y por las que hasta el momento no nos hemos podido recuperar”, refirió.

