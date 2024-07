El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, señaló que después de la operación del proyecto minero Tía María en Arequipa, es posible que avancen más rápido el proyecto Michiquillay y la ampliación de la fundición de Ilo de la empresa Southern.

También mencionó que se abren posibilidades para los proyectos Zafranal, La Granja, Corani y Yanacocha Sulfuros.

“Si se apertura Tía María es posible que avance mucho más rápido el proyecto Michiquillay de la misma Southern Perú. Y no solo eso, Southern Perú tiene US$ 10,000 millones para invertir, tanto para construir una nueva fundición y también avanzar con otros proyectos, la ampliación de Cuajone”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: SNI a favor de creación del Ministerio de Infraestructura

“Realmente Tía María abre ahorita una posibilidad enorme y no solo eso sino también para otros proyectos como Zafranal y La Granja, aparte de los que ya debieron salir como Corani y Yanacocha Sulfuros”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Señaló que la minería es el verdadero motor del crecimiento económico. “Perú es un país tan bendecido que tiene bastantes proyectos que aportan a la economía, no solamente trabajo sino también aporta también para el desarrollo de las comunidades. Y eso que no ha sido eficientemente utilizado estos aportes”, indicó.

“Hay que también recomendar que se haga una buena minería. Estamos nosotros trabajando por la minería moderna responsable, con energía limpia, todo lo que sea modernidad, responsabilidad, sostenibilidad. Ahí donde todavía hay muchas tareas que tenemos que cumplir como como ministerio”, afirmó.

Sostuvo que no hay sustento para oponerse al proyecto minero Tía María, ya que dinamizará la economía en el valle de Tambo.

“Es un proyecto nuevo que dinamizaría la economía del valle. Se ha hablado y se ha escrito bastante sobre Tía María y no hay un sustento contundente para que no vaya. Pero esa esa gente que aún se resiste, que dice que Tía María no debe ir, aunque son pura ideología y mentira, ya no tiene sustento. Por qué no tendría que ir, si hoy ya estamos ya con la minería moderna”, expresó.

“Hay personas que se oponen a la inversión, los famosos antimineros que están prácticamente liderados por las ONG Cooperacción, la Red Muqui, Grufides. Ellos hoy se ven muy disminuidos porque la opinión para que Tía María vaya es generalizada. No solo de los pobladores del valle, sino también de autoridades y del común de la gente porque hoy también necesitamos proyecto y trabajo para la gente”, aseveró.

También dijo que están trabajando con varios ministerios para impulsar los proyectos mineros.

“Eso nunca ha existido, hay una opinión generalizada y segura. Por eso hoy podemos decir que las condiciones ya están dadas. Ya ahora depende de la empresa porque quién decide es la empresa. Esto es un proyecto privado”, dijo.

“Solo como Estado nosotros ayudamos a facilitar la ejecución de una inversión porque como Estado nos interesa de ir a trabajo, que se dinamice la economía, porque se van a necesitar un sin fin de servicios, maestranzas, talleres, ferreterías, restaurantes, hoteles, taxis”, subrayó.