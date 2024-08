Mediante el último crédito suplementario solicitado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y aprobado por el Congreso a finales de julio, se modificó la temporalidad para definir el máximo presupuesto que disponen los gobiernos subnacionales para financiar estos proyectos con apoyo de la empresa privada. El recorte sería de un tercio.

La decisión fue tomada, según constató Gestión, ignorando el pedido de los gobiernos regionales y municipios. Estos enviaron oficios a la misma presidenta Dina Boluarte, solicitando al Ejecutivo que observe o retire dicha disposición, días previos a que la ley del crédito suplementario fuese publicada en El Peruano, lo que ocurrió el 25 de julio.

Especialistas cuestionaron la medida, ya que se produce justo en 2024, un año récord en adjudicaciones para las OxI. Además, ven una contradicción con el recorte, dado que este mismo gobierno, en marzo, había extendido las fuentes de financiamiento para el mecanismo, buscando su impulso.

Impacto

Según la décimo cuarta disposición modificatoria de la ley que oficializa el crédito suplementario, de S/ 3 mil millones en total, se estableció una reducción temporal en la determinación del tope para el Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) . Este documento le permite a las empresas privadas que ejecutan proyectos por OxI acceder, posteriormente, a descuentos tributarios. En esto radica su relevancia.

Actualmente, el límite del CIPRL se calcula sumando las transferencias a la entidad por canon, sobrecanon, Fondo de Compensación Regional (Foncor), regalías y rentas de aduanas de los dos años previos y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año en curso, explicó Karen Ángeles, Counsel Especialista en OxI de Payet, Reyes, Cauvi, Pérez Abogados.

La disposición modificatoria plantea que la sumatoria ya no considere los dos años previos, sino solo uno. Esta disminución temporal termina afectando severamente a los gobiernos regionales y locales para financiar las OxI.

“De esta manera, los topes se reducirían a, aproximadamente, dos veces lo que la entidad recibe anualmente por estas fuentes, es decir, una reducción de un tercio”, advirtió Werner Salcedo, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), en un oficio remitido a la presidenta Dina Boluarte que Gestión pudo revisar.

La ANGR calculó que la reducción del tope CIPRL representa para los gobiernos regionales un 30% de recorte, lo que equivale a un total aproximado de S/ 23 mil millones. “Esto afectará considerablemente la capacidad de ejecución de proyectos de inversión pública, especialmente, para los gobiernos regionales en inversión mediante OxI”, anticipó Salcedo.

En detalle, la carta de la ANGR fue enviada el 22 de julio, dos días después que el Congreso aprobó el texto sustitutorio del crédito suplementario. El 24 de julio, un día antes de que el Gobierno publique la ley respectiva, tres asociaciones representativas de municipalidades, mancomunidades y regidores (RemurPerú, Anammpe y Arpe) solicitaron también a la presidenta que observe la ley por esta disposición.

“Planteamos que se nos pueda recibir en Palacio (...) La misma gratitud le será reconocida por la solicitud manifestada para observar la autógrafa y pueda retirarse la decimocuarta disposición complementaria, el cual afecta claramente a los intereses de las municipalidades del Perú”, se llega a leer en el oficio que pudo revisar este Diario.

Gestión pudo conocer que este cambio en OxI se hizo sin que ProInversión, la agencia que promueve este mecanismo, estuviese al tanto. “No es adecuado generar cambios legales a un régimen de esta manera. Habría que ver las razones del MEF, pero en cualquier caso, es un retroceso”, consideró Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors experto en infraestructura.

Contracorriente

La reducción al tope CIPRL ocurre justo cuando las OxI están en su mejor momento. Al cierre del primer semestre del 2024, adjudicaron 28 proyectos por S/ 1,631 millones. Al cierre de julio, la cifra ya está en S/ 1,975.3 millones. Nunca antes en sus 16 años de vida se alcanzó un monto similar.

Esto fue posible por dos hechos que incentivaron el uso de las OxI de parte del Estado, aumentando el interés privado. En marzo, este mismo gobierno oficializó la inclusión del Foncor como una nueva fuente de financiamiento para el mecanismo, lo que aumentaba los tope CIPRL considerablemente, como contó Gestión.

El otro hito fue la adjudicación del Hospital Victor Ramos Guardia, en Áncash. Se trata del proyecto por OxI con mayor monto de inversión en toda la historia (S/ 1,099.6 millones). Su buena pro fue entregada por ProInversión en junio al consorcio conformado por Win y Soluciones Alimenticias.

Como indicó el ministro de Economía José Arista, en el Congreso, para explicar la necesidad del crédito suplementario, su principal propósito es financiar obras públicas a cargo de gobiernos subnacionales que necesitan recursos adicionales para ser concluidos. Así las cosas, Cárdenas creyó que el recorte temporal del tope CIPRL es contradictorio con este objetivo.

“Tiene sentido retroceder cuando no funciona, pero las OxI tienen un ratio de cumplimiento mayor a la inversión pública tradicional. Uno esperaría, incluso, que se amplíe a otros tributos. Se esperaba que el gobierno promoviera eso para que más empresas participen”, refirió Cárdenas.

Ángeles recordó otro detalle no menor. Según la ley N° 29230, que rige el esquema de las OxI, el plazo máximo para que el MEF publique el listado de los tope CIPRL para todos los gobiernos subnacionales es el 30 de junio de cada año. Este rige para los 12 meses siguientes. Sin embargo, a la fecha, aún no se ha presentado la actualización correspondiente en el portal oficial. Esta demora, sumada al recorte temporal al tope CIPRL que se ha oficializado en el medio, podría afectar las futuras adjudicaciones del mecanismo, a su consideración.

“Genera incertidumbre porque los privados ya analizan a futuro qué proyectos de OxI emprender y con qué entidad pública relacionarse para ello. En esas decisiones se ven los tope CIPRL. Si es que hay un sustento para el recorte, debe comunicarse. No enterarnos en la publicación”, sostuvo. Este Diario realizó consultas al MEF al respecto, pero al cierre de esta edición no respondieron.

Por último, Cárdenas agregó que con el recorte es evidente que hay propuestas privadas que no podrán ejecutarse por falta de recursos. “Los gobiernos subnacionales necesitan saber de cuánto CIPRL disponen. Si no sabes eso, puede venir un privado con una propuesta interesante, pero no tienes cómo hacerla”, lamentó.

Temas relacionados a OxI

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.