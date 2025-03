José Salardi, el reciente titular de la cartera, ha asegurado que, pese a los cuestionamientos, el sector se encuentra en la labor intensa “minuto a minuto”. “Por eso estamos en reuniones muy activas con todos los stakeholders”, ha detallado.

Proyección de crecimiento en controversia

En febrero, el Banco Central de Reserva (BCRP) compartió la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas. Al respecto, los analistas económicos elevaron su expectativa de crecimiento para este año a 3.1%, frente al 3% que estimaban en diciembre y enero. Pese a la mejora, aún está lejos de las proyecciones oficiales.

Datum reúne, entonces, las expectativas de la población en general. Ante la pregunta “¿Cree usted que se logrará o no se logrará alcanzar ese nivel de crecimiento para este año (4%)?”, la ciudadanía ha sido tajante: el 64% apunta a que no.

Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, menciona: “El tema de la economía es álgido para los peruanos. Incluso con una mejora en las expectativas, la situación económica y el temor a perder el empleo y no encontrar uno nuevo siguen siendo las prioridades en la agenda del ciudadano”.

A su enumeración agrega a la inseguridad ciudadana, la mala infraestructura y la percepción del deterioro de la educación pública. “Eso también afecta la imagen del Gobierno peruano, porque para los peruanos la educación es como el legado para los hijos, es lo que los acerca hacia un futuro mejor. [...] La falta de confianza hacia la capacidad del Gobierno de resolver los problemas del país no está solo en un campo, sino que se extiende a los otros”, precisa.

Confianza ante la estimación de Salardi.

Crecimiento económico: ¿optimismo exagerado?

Alfredo Thorne, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas, opina que el ministro José Salardi es “bastante optimista”. Sobre ello, argumenta qué aspectos podrían estar generando una idea de alta expectativa: “El PBI de enero es de un 4%, lo que le hace pensar que este ritmo de crecimiento puede continuar. Además, ha dicho que habrá un shock de inversiones de cerca de US$ 35,000 millones”.

No obstante, agrega el economista, se están desconociendo otros factores más negativos de cara al 2025 y el 2026. Enlista, así, a la política, la cual “no está separada de la economía y va a tener un impacto en la percepción de los consumidores y las instituciones, que son los que finalmente alimentan el crecimiento”.

Asimismo, identifica una alarma en la guerra de aranceles. “El presidente estadounidense, Donald Trump, está introduciendo mucha volatilidad en el área internacional. Nosotros somos una economía pequeña, muy abierta, muy enganchada a la economía global, y cualquier cosa que pase fuera nos va a afectar”, manifiesta.

Thorne advierte que, si bien el cobre y las explotaciones agrícolas muestren resultados exitosos por ahora para el Perú, la guerra comercial ocasionará que la economía global se desacelere. Incluso menciona que muchos analistas ya han empezado a aumentar sus probabilidades de recesión con respecto a la economía americana

Y no deja de lado a la inflación internacional. “El 50% de nuestra inflación depende de productos importados, y eso va a obligar a que el Banco Central sea más cauto. Nosotros pensamos (Thorne & Associates) que, a partir del 2025, ya no van a bajar las tasas, probablemente en el 2026 el Banco Central inclusive tenga que subir tasas”, formula.

Déficit fiscal en juego

El extitular también se refiere al déficit fiscal. “Según nuestros estimados internos, podríamos llegar, con suerte, al 2.6% del PBI, pero es muy difícil llegar al 2.2% (el “techo” de las reglas fiscales). Lo que significa que el gasto fiscal no va a ser una fuente de expansión, sino va a ser una fuente de contracción económica. Me parece que el ministro no se está dando cuenta de que su compromiso de crecimiento va en contra con su compromiso fiscal”, recalca.

Ante tal escenario, insiste en que los inversionistas basan sus decisiones en acciones y no tanto en mensajes de confianza. Por ello, el 4% estimado de crecimiento va a a generar entre los empresarios una consulta constante del cómo.

Adelantó, finalmente, que en Thorne & Associates han llegado al cálculo del 2.8% de crecimiento para el 2025 y 2.7% para el siguiente año.

