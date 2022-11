Este proyecto de ley comprende el otorgamiento de una garantía (préstamos de hasta S/ 30 mil con una cobertura del 98% y de S/ 30 mil hasta S/ 90 mil con una cobertura de 90%) por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cabe indicar que el impacto del costo fiscal en el nivel de endeudamiento público esperado del programa de garantías equivale a S/ 622 millones (representa 0.07% del PIB); es decir, asume un nivel de honramientos de 31% de las garantías. Por su parte, la mora para la microempresa y pequeña empresa es de 5.8% y 7.6%, según datos de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a julio del presente año.

Joel Siancas, presidente de Caja Sullana, señaló que el estimado de los créditos no pagos es elevado, a pesar de tratarse del segmento microempresarial.

“Se sabe que este sector es más riesgoso. Sin embargo, hay una brecha importante con la mora de las mypes y la que se plantea. En Caja Sullana, aún en sus peores momentos como el COVID-19, no se ha llegado a ese nivel de morosidad. Se está siendo pesimista en ese sentido”, apuntó.

Wilber Dongo, gerente general de Negocios de Caja Arequipa, coincidió y aseguró que estimar un 31% de mora es subestimar la capacidad de pago del sector.

“En peores condiciones, el comportamiento de la mora está por debajo de esos niveles. Parece que se desconoce la dinámica del sector, pues históricamente esos niveles de impago no encajan”, manifestó.

Siancas señaló también que es posible que estén bajo supuestos como el impacto que tiene el entorno inflacionario en los microempresarios, además de que puedan tener un incentivo mayor de no pagar el crédito, pues son garantizados.

“Es posible que estén considerando que los beneficiados por el programa tengan una tendencia o incentivos a no pagar al saber que el dinero tiene garantía del gobierno. Es un riesgo que saben que existe. Asimismo, hay otros factores que pueden influir a que los clientes no puedan finalmente pagar, que van por el lado de un menor flujo de ingresos en un entorno de inflación y bajo crecimiento”, indicó.

¿Tasas son ideales?

Según lo detallado en el proyecto de ley, debido a que los créditos del programa Impulso Myperú cuentan con garantía estatal, las tasas de interés podrían fluctuar entre un 15% y 20%, costo por debajo del promedio que ofrecen las entidades financieras para el sector mype, que oscila entre 30% y 50%.

En relación a ello, en días recientes, el director de Mypes Unidas del Perú, Daniel Hermoza, señaló que las tasas del programa no son acertadas, y que no retira la posibilidad de que las mypes incumplan con los créditos.

Por su parte, Siancas señaló que las tasas sí son oportunas, sobre todo en un marco con presiones al alza en los tipos de interés del mercado financiero por la inflación, y una situación más riesgosa para el país.

Destacó que, si bien hay una marcada competencia en el sector microfinanciero (lo que presiona las tasas hacia abajo), esto es principalmente cuando se trata de los “mejores clientes” (aquellos potenciales buenos pagadores). En ese sentido, el programa podría amplificar la figura de tasas más bajas a más microempresarios.

“Si se concede un crédito garantizado, el nivel de riesgo cae y, del mismo modo, la tasa. Si se ubica entre 15% y 30% es bastante razonable, pues el microempresario tendría una mejor alternativa considerando sus otras opciones, muchas de ellas informales. Tasas menores al 10% no tendrían cabida si las tasas pasivas (de préstamos personales) tienen tipos de interés que llegan a esos niveles”, apuntó.

Dongo señaló que las tasas sí pueden encajar con los costos operativos (para entregar el crédito) que tienen las microfinancieras. En ese sentido, resaltó que tasas menores podrían hacer que los intermediarios (por ejemplo, cajas) no se sumen al programa.

“El costo de financiamiento no puede bajar tanto o equiparse al de esquemas como Reactiva Perú, en donde se buscaba que no se rompa la cadena de pagos con una economía inoperativa. Este programa, en contraste, busca impulsar a las mypes con un apoyo adicional al que ya tuvieron. Son tasas (las que propone el programa) que no dejan margen de utilidad, pero sí apoyo a los microempresarios”, apuntó.

Impacto

El presidente de Caja Sullana mencionó que al ser S/ 2,000 millones es un programa con una influencia acotada.

“Ante la dimensión del sector mypes, este monto se diluye y no sería notorio el impacto. Es un esfuerzo, pero mínimo. Más allá de ello, para que un programa de este tipo funcione debe haber un marco de confianza de los agentes privados para tener inversión sostenida en el país”, anotó.

Wilber Dongo mencionó que los cortes propuestos (de hasta S/ 30 mil, y entre S/ 30 mil y S/ 90mil) beneficiarían sobre todo a las empresas que quieran solicitar montos más altos, lo que acota el impacto de la medida.

Asimismo, indicó que plazos largos no son idóneos cuando se trata de mypes, pues estos son lo general menores a dos años.

“Teniendo en cuenta que son S/ 2,000 millones, el programa debería ser hasta máximo S/ 30 mil, con un corte en los S/ 10 mil con una garantía de 98%, para así llegar a muchas más microempresas de las que se estima. El 90% de los créditos a las mypes son para capital de trabajo, con plazos menores a 18 (microempresa) y 24 meses (pequeña empresa). Dar más plazo no es lo que el usuario pide, incluso plazos más largos pueden ser un incentivo para que haya espacio para tomar otro crédito y se sobreendeuden”, anotó.

Detalles del programa

Entre los criterios de elegibilidad a las mypes que se encuentren clasificadas en la central de riesgo de la SBS en la categoría “normal” o “con Problemas Potenciales”. Asimismo, aquellas que no cuenten con historial crediticio y, por tanto, no tengan clasificación.

El plazo que tendrían los negocios para pagar los créditos garantizados será como máximo de 60 meses, el cual incluye un periodo de gracia de 12 meses.

para pagar los créditos garantizados será como máximo de 60 meses, el cual incluye un periodo de gracia de 12 meses. El proyecto de ley crea el mecanismo de subsidio “Bono al buen pagador de IMPULSO MYPERU”, hasta por la suma de S/ 280 millones, a favor de las mypes que cumplen oportunamente con los pagos derivados en el marco del programa.

Se estima un total de 139,860 beneficiarios del programa.