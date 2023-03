Brainvest, con oficinas en Suiza, Brasil y Estados Unidos, prevé contratar a dos personas más este año para su unidad de “soluciones de family office”, que aumentará a unos once asesores para fin de año, dijo en una entrevista Dany Roizman, socio fundador.

“Las familias son cada vez más complejas, los clientes están envejeciendo. Los chicos que ahora tienen entre 30 y 40 años cuentan con varios domicilios fiscales, gastos e ingresos que no coinciden con lo que es la vida real”, dijo Roizman, ex banquero privado de JPMorgan Chase & Co. “Tenemos familias con el 100% del patrimonio neto en Brasil o México, pero la familia está dispersa a nivel mundial. Estamos evaluando cómo equilibrar esos temas”.

Creada en 2003 en Ginebra por ex socios de la unidad Hedging-Griffo de Credit Suisse, Brainvest ahora administra alrededor de US$3,500 millones con 80 empleados repartidos en sus cinco oficinas.

Jan Karsten, quien anteriormente dirigió la family office de Julius Baer en Brasil, está al frente de la nueva unidad junto con Guilherme Sanches en São Paulo.

Jacyrandi Steinmann en Suiza también se enfoca en el negocio familiar. La unidad, cuyo lanzamiento fue a fines del año pasado, tiene un “muro chino” con los demás asesores de la firma, ya que administra un conjunto más amplio de información y reporta directamente al directorio, dijo.

Brainvest se especializa en opciones de inversión alternativa, que incluyen bienes raíces, capital privado, activos en dificultades, financiamiento de litigios y crédito privado, según su sitio web.

La firma anunció este mes una fusión con KPC Consultoria de Brasil, que tiene alrededor de US$780 millones en activos bajo administración, aunque los negocios operarán de forma independiente.

Los asesores de Brainvest se centran en retornos sostenidos a largo plazo que se suavizan con el tiempo sin alzas ni caídas repentinas, indicó Roizman.

“No tememos perder una buena inversión, pero si hacer una mala inversión”, dijo Roizman. “Es por eso que no nos importa el ‘miedo a perderse algo’”.

La firma también busca apoyar las ideas de “inversión de impacto” de los herederos de grandes fortunas a medida que las nuevas generaciones intentan cambiar las percepciones y respaldar proyectos como iniciativas ambientales, comentó.

El desafío, dijo Roizman, es “¿cómo puedo garantizar que el patrimonio neto puede sostener a la generación actual pero también a la próxima, para que puedan crear su propia autoestima, sin destruir lo que recibieron?”.

