De acuerdo a la normativa vigente, el usuario tiene derecho a elegir el servicio que más le convenga y puede contratar telefonía fija, internet fijo y televisión por cable de manera individual, pero ¿realmente se cumple? ¿qué pasa si la empresa de telefonía se niega a que se contraté de manera individual?

¿Qué pasa si ya no deseo un trío en mi domicilio, pero la operadora no contesta a la petición para terminar con el servicio? ¿o qué pasa que si del servicio empaquetado se quiere dar de baja a dos servicios, se puede hacer? ¿qué ocurre si la operadora da de baja a todo el servicio? ¿debo pagar un adicional? ¿qué ocurre si me ofrecen un precio más alto por el servicio individual que por el empaquetado?

Para responder a estas y otras consultas, hoy desde las 3:00 p.m. entrevistaremos a Matilde González, coordinadora legal de la Dirección de Atención y Protección del Usuario del Osiptel.

La entrevista se transmitirá vía Facebook Live en el fanpage de Gestión.

Nuestros lectores podrán realizar sus consultas a través de la red social.