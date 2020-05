Para enfrentar la crisis del coronavirus en el país, el Gobierno creó cuatro tipos de subsidios monetarios destinado a los hogares y familias vulnerables.

Así, tenemos el Bono “Yo me quedo en casa”, Bono Independiente, Bono Rural y Bono Familiar Universal.

Para estos bonos, es importante recodar que no es necesario realizar ninguna inscripción para acceder a ellos; cada bono tiene su propio padrón y mecanismo de cobro; los bonos no son individuales, es uno por hogar; y finalmente una misma persona no puede recibir dos tipos de bonos.

En esa línea, a fin de conocer a más detalle cada uno de los bonos, este jueves 7 de mayo en el programa Gestión En Vivo conversaremos con Vanessa Chávarry, consejera de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.

La entrevista se transmitirá vía Facebook Live en el fanpage de Gestión, desde las 4:30 p.m y los usuarios pueden dejar sus preguntas o comentarios.