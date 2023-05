Según el Banco Central de Reserva (BCR), los recursos usados en remuneraciones, considerando los tres niveles de gobierno, aumentaron 15% en abril, y en 16% en los primeros cuatro meses del año respecto de sus periodos pares del 2022.

En particular, el aumento se verificó sobre todo en los gobiernos regionales y el nacional. En abril, las cuentas de estos niveles de gobierno fueron mayores en 16% y 14.5%, respectivamente. En el acumulado hasta el cuarto mes del 2023, los movimientos fueron de 24% y 12%, en cada caso.

En contraste, en el 2022 el aumento de esta partida en los gobiernos regionales fue de 2.1% en abril (2% en el acumulado hasta ese mes), mientras que para el gobierno nacional fue de 4.5% (3.9% en el acumulado).

Y en el 2019, primer año de los anteriores gobiernos subnacionales (al igual que el 2023) y periodo prepandemia, el aumento del gasto era incluso más acotado.

Los subnacionales (regionales) aumentaron su masa de remuneraciones en 0.5% en abril (3.4% en los primeros cuatro meses), y el gobierno nacional en 1% (3% en el acumulado).

“En general, la variación mensual es alrededor de 6% en promedio para gobiernos regionales, y en el gobierno nacional es también más baja de lo que se ha visto en abril. Esto no tiene que ver con inversión o transferencias de regiones, sino que este es el pago no solo asociado a funcionarios del gobierno y a todos los empleados públicos que dependen de esos gobiernos. Puede estar respondiendo a un tema de disminuir el impacto inflacionario que se ha tenido en el último tiempo”, señaló Claudia Sicoli, directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC.

¿Qué explica el aumento del gasto en remuneraciones de los gobiernos regionales y nacional?

El exviceministro de Economía, Carlos Casas, señaló que la evolución se explica por aumentos salariales, mas no por la cantidad de empleados, pues destacaron los mayores sueldos a los profesores, que significan una proporción considerable en el gasto en remuneraciones.

Según precisó el Ministerio de Educación (Minedu), de acuerdo con la Ley N.° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, el incremento remunerativo a los docente es de S/500. El aumento es en dos tramos, el primero fue en marzo (S/250) y el segundo sería en noviembre (S/250). A la par se anunció un incremento remunerativo de S/ 800 para los auxiliares de educación.

“A los profesores se les ha subido el sueldo para este año. Esto para compensar la inflación, que golpea el poder adquisitivo, mas no por una mejora en productividad. Esto incrementa el gasto en los gobiernos regionales, pues son las direcciones regionales las que pagan los sueldos, y es por ello que hay un aumento más pronunciado en este nivel de gobierno. En general, no está entrando más gente en el sector público; este escenario tiene que ver básicamente por incremento de sueldos. De la planilla del Estado, el personal de magisterio es el rubro más grande de gasto, por que lo que hay un fuerte impacto por ese lado”, indicó.

A reglón seguido, Casas mencionó que también pesa en el escenario el incremento de los salarios mensuales públicos que entró en vigencia desde inicios de año, medida que se dispuso mediante Decreto Supremo 311-2022 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Este se orienta a servidores, directivos y funcionarios de los regímenes de los decretos legislativos 728 (Ley de Fomento del Empleo) y 1057 (Ley que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios CAS), así como de las Leyes 30057 (Ley del Servicio Civil), 29709 (Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria) y 28091 (Ley del Servicio Diplomático de la República).

El aumento de sueldo va desde los S/51.11 hasta S/66.19 de acuerdo con el régimen laboral al que pertenezca el trabajador estatal.

Sinceramiento en el gasto de remuneraciones del Estado

El exviceministro destacó, asimismo, el requisito de que los servidores beneficiarios deben estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (Airhsp) del MEF, lo que implicó también un “sinceramiento” de las remuneraciones que paga el Estado.

“Se estableció en la ley del presupuesto del año pasado incrementos salariales, aunque con montos no tan grandes. Lo resaltante es que hubo un incentivo, que es registrarse en el Airhsp. El Estado a veces no sabe cuánto gasta verdaderamente en remuneraciones, y ahora se pone esa condición (registro en Airshp) para recibir el aumento de sueldo. Entonces, además del incremento en la remuneración, también se puede estar sincerando sueldos que no se tenían mapeados en su totalidad. Hay varios conceptos remunerativos que aparecen en otras cuentas, y ahora se quiere una idea concreta de cuánto se gasta realmente en remuneraciones”, apuntó.

Dato

El gasto en remuneraciones entre enero y abril del 2023 sumó S/ 19,842 millones, mientras que en el mismo periodo del 2022 fue de S/ 17,068 millones.