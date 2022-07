“Vamos a superar lo que habíamos pronosticado para este año”, comenta Martín Mejía, director general de Cálidda, quien detalla que las obras que se ejecutan apuntan a avanzar con las instalaciones en los distritos de Carabayllo, Ventanilla, Lurín, Villa María del Triunfo y Ate, así como Miraflores y otras zonas céntricas de Lima donde no se ha podido intervenir debido a la falta de permisos municipales y el tráfico vehicular, entre otros.

En términos generales, la empresa de capitales colombianos afirma que han logrado una penetración de 85% en la instalación de redes en Lima y el Callao. Aunque solo los distritos de Breña, Carmen de la Legua y La Perla han alcanzado un avance del 100% en la instalación de las tuberías de gas.

Pero, ¿Qué pasa con el distrito más poblado de Lima, San Juan de Lurigancho (SJL)? De acuerdo a Mejía, las conexiones en ese distrito tienen un avance de 70% y al término del año llegarán a 80%. ¿Por qué no al 100%? “Porque hay zonas de laderas (cerros) donde no se puede intervenir si es que no se realizan cambios normativos”, menciona.

SJL no es el único distrito en esta situación. El director general de Cálidda estima que son 20 distritos que comparten el mismo problema geográfico, como Villa María del Triunfo, Comas o Independencia, donde el avance promedio de instalación ronda el 80% (ver cuadro).

“Este año no tendremos una cobertura del 100% (en esos distritos) porque son prácticamente zonas de cerros que, para intervenir, se requiere de un protocolo especial. En un terreno plano, la tubería de gas está enterrada a 60 centímetros de la superficie, hay una distancia entre tubería y casa pero en las laderas no encontramos las distancias debidas, se debe hacer un trabajo especial que puede elevar el costo de instalación en seis veces el valor”, explicó a Gestión.pe.

En esa línea, detalló que trabajan con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en los cambios normativos para avanzar con las intervenciones. “Esperamos hacer en los próximos meses algunos pilotos para intervenir las laderas que no hemos intervenido”, comentó.

Cálidda estima que en las zonas de laderas hay, por lo menos, pendiente la construcción de 1,000 kilómetros de redes. Una cifra menor en comparación a los casi 15,000 kilómetros de redes que ha avanzado a la fecha, por lo que descartan que las obras afecten los costos tarifarios que ya pagan los usuarios conectados.

“Se podría recurrir a algún tipo de fondo del Estado. No hay que olvidar que ya se hizo el año pasado cuando se construyeron 200 kilómetros de tuberías usando fondos del FISE. Ahora usarán el mismo mecanismo para construir redes en Ica y el norte del país, con la finalidad de que la tarifa no se encarezca”, indicó.

Industria y hospitales

La concesionaria también informó que, a la fecha, tienen más de 15,000 comercios conectados a gas natural en la capital. En el sector industrial, este año sumarán 50 marcas más y alcanzarán en total las 800 industrias en total. “Todas las grandes industrias que consumen mucho calor como las cerámicas, ladrillos, cemento, vidrio, alimentos, ya están conectadas al 100%, pero el comercio pequeño aún falta”, anotó Mejía.

Cálidda también abastece al sector vehicular a través de las más de 280 estaciones de servicio de GNV que existen en Lima y Callao. (Ver nota: Cálidda tiene plan para convertir camiones y buses a gas natural a partir de julio).

La empresa también apunta a tener una mayor presencia en los hospitales de EsSalud y el Ministerio de Salud (Minsa), aunque no hayan encontrado respuesta aun por parte del Ejecutivo. De acuerdo a Mejía, de los 17 centros que tiene EsSalud solo tres están conectados al gas natural, el resto usa diésel. Y en el caso del Minsa, solo diez de 27 centros pese a que todos tienen una red de conexión al frente.

“Venimos tocando la puerta al Minsa, proponiéndole que nosotros podemos hasta financiar la conexión, pero aún no vemos eco en el gobierno. Imagínate, el Estado podría ahorrarse aproximadamente S/ 20 millones al año usando gas natural en los establecimientos de salud pero solo ahorra S/ 6 millones por los pocos establecimientos conectados”, señaló.

Nuevas zonas

La extensión del ducto principal del gas natural llega por el sur hasta Cañete y por el norte, hasta Ancón. Por el este, llega hasta Chaclacayo. No obstante, Cálidda ha iniciado los trámites ante la Municipalidad de Chosica para que el ducto de alta presión llegue a ese distrito próximamente.

Respecto a las zonas céntricas donde la penetración del sistema de redes aún es bajo, la empresa explicó que se debe a dos factores: el desconocimiento sobre el gas natural e incomodidad del trabajo de instalación.

“El tema pasa por la negociación con las municipalidades que nos deben dar acceso para poder construir. Tampoco hay buena coordinación entre los gobiernos locales y las empresas privadas como de telecomunicaciones o agua potable para cortar las calles”.

Dato

- El consumo de gas natural en los hogares de Lima y Callao alcanzó una cifra récord. Cada año, según Cálidda, crece la demanda en un millón de pies cúbicos.