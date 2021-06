Gamarra, no es solo un espacio comercial, sino que agrupa a más de 32,000 empresas de confecciones, de las cuales el 60% no ha podido arrancar motores, por las restricciones de la pandemia y el 40% restante, es decir 12,800 están en riesgo de poder cerrar, así lo comenta Susana Saldaña, de Gamarra.

“El Gobierno no conoce cómo funcionan las empresas de confecciones, con la restricción del aforo, solo te permiten tener el 30% de personas, sin público, es decir si una empresa necesita 10 personas para operar, lo que te piden es que solo entren 3 y con eso no se puede encender los motores. Produce no lo entiende”, mencionó

A ello han recibido una noticia adicional, las salvaguardias para la importación de confecciones han sido desestimadas, por el Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur), Ministerio de la Producción (Produce) y el Ministerio de Economía (MEF), denominada Comisión Multisectorial.

“Ya Indecopi señaló que de 10 prendas que se venden, 9 son importadas, y ¿el Gobierno dice que no hay daño a la industria?”, cuestionó.

Susana Saldaña menciona que el informe sobre el cual se sustenta la decisión de la Comisión Multisectorial ha sido emitido por Indecopi, y sobre el cual sostiene que el principal argumento es que para determinar un daño a la industria debieron presentarse más del 50% de la producción nacional.

“En medio de la pandemia pidieron que se presentaran más 500,000 empresas de confecciones y como no pasó, entonces no hay un daño a la industria nacional. Eso es imposible de creer”, mencionó.

Previo a ello, el Indecopi en su informe para la aplicación de medidas temporales había reconocido un daño a la industria y sugerido la aplicación de una tasa arancelaria de al menos 20% para las prendas que ingresas de China y Bangladesh. Esta medida tampoco fue tomada por la Comisión Multisectorial.

Competitividad

“Nos han dicho que no somos competitivos, pero cómo se puede ser competitivo si te cierran el aforo, si la autoridad como Mincetur ni el MEF quieren sentarse a ver el tema con el sector de confecciones de Gamarra. Nos ven como comercio, cuando hay más de 40,000 puestos de trabajo en juego”, comenta Susana Gamarra.

Hace poco Produce instaló una Mesa Técnica, pero ahora sienten que poco interés hay de las otras autoridades de gobierno.

A ello, se suma la informalidad de la venta ambulatoria, “no se puede hacer nada, sin el apoyo de las autoridades”, mencionó, tras ver un revés en la decisión política de Indecopi.

La representante de Gamarra también cuestiona el que aún no se arranque con el PAE Mype, ofrecimiento para las empresas.

“Acá no ha llegado Reactiva y solo el 5% de las empresas lograron un crédito de FAE Mype, se necesita más apoyo”, sostuvo.

Expectativas

La mirada también está en quien asuma el nuevo gobierno, en medio de un proceso electoral que aún está a la espera del cierre.

De parte de Keiko Fujimori comenta que han recibido el compromiso de evaluar la aplicación de las salvaguardias, mientras que, por parte de Pedro Castillo, de Perú Libre, sostiene que le preocupa el cierre al comercio internacional.

“No buscamos el cierre de las importaciones, sino que el ‘piso sea parejo’ para los empresarios”, sentenció.