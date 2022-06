En la industria de fondos mutuos se está viendo una mayor tendencia a tomar fondos con menos carga de riesgo, en línea con la postura conservadora de los clientes peruanos y la mayor volatilidad en los mercados. Esto también se refleja en el poco interés en la renta variable, lo que se mantendría a lo largo del año, señaló la jefa de Desarrollo de Negocios de Sura, Elizabeth Montanchez.

Cabe indicar que al 2 de junio, según datos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el patrimonio en la industria de fondos mutuos sumó S/ 23,275 millones, monto menor a los S/ 29,793 millones que tuvieron al cierre de abril (S/ 50,231 millones en marzo); no obstante, los participantes pasaron de 351,336 a 391,154 (en marzo eran 441,110). En cuanto a renta variable, el stock de inversión fue de S/ 223 millones y con un número de participantes de 4,809.

Montanchez resaltó que el inversionista peruano se caracteriza por ser conservador, postura que ha sido más nítida bajo el entorno de volatilidad en los mercados, que afecta sobre todo la renta variable.

En el caso particular de Sura se ha visto que los fondos de menos riesgo y que ofrecen renta periódica como el Fondo de Fondos Sura Real Estate Global Income FMIV (inversión en el mercado inmobiliario) es el que más ha tenido acogida entre el público peruano en lo que va del 2022, siendo esto reflejo de lo que pasa en la industria.

“En el primer trimestre del 2022 se ha tenido un levantamiento de US$ 40 millones en este fondo de real estate, y se espera una cifra similar en el segundo. Una tendencia más rentista y conservadora es lo que se ve en el mercado de fondos mutuos. Por el contrario, hoy no hay mucho interés por la renta variable y no se espera que tome fuerza este año”, anotó.

En ese sentido, la representante de Sura mencionó que ha habido rescates en los fondos de renta variable a lo largo del 2022, en donde, al cierre de abril, esta cifra fue de S/ 6 millones en la industria y S/ 4 millones en Sura.

“Al cierre de abril el patrimonio en renta variable fue de S/ 238 millones, registro al que se llegó luego de una reducción en S/ 32 millones, de los cuales S/ 6 millones fueron por rescates (S/ 18 millones por retornos y S/ 8 millones por tipo de cambio). Esto responde sobre todo por la volatilidad de los mercados que hay al día de hoy”, indicó.

Salida de fondos mutuos y retiros de AFP

Luego de llegar a un pico en la industria de fondos mutuos en el primer trimestre del 2021, la incertidumbre local que se instaló desde las elecciones hizo que muchas personas optaran por rescatar sus fondos y llevarse el dinero a cuentas en el exterior o a otras alternativas de inversión, señaló Montanchez.

“El ticket promedio hace diez años era de S/ 50,000, y se tuvo un pico en el primer trimestre del 2021, en donde este se ubicó en S/ 110,000. Las elecciones ocasionaron una fuga de capitales, lo que bajó este ticket, por lo que la industria ahora tiene un ticket de S/ 85,000. En el caso de Sura se tuvo un comportamiento similar al mercado”, anotó.

En contraste a lo anterior, la representante de Sura mencionó que se espera tener un impulso a través de los retiros de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

“Estamos convencidos que parte de los flujos producto de los retiros de los fondos de pensiones y CTS se guiarán a fondos mutuos. La inflación hace que la gente necesite invertir para no perder su dinero, y la industria (de fondos mutuos) tiene varias opciones para escoger de acuerdo a su objetivo”, afirmó.

En corto

El presidente Pedro Castillo firmó el 20 de mayo la norma que permite un nuevo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por hasta S/ 18,400.

Del mismo modo, el 25 de mayo se dio la promulgación del retiro del 100% de los fondos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Las solicitudes, en el caso de las AFP, podrán enviarse desde el 13 de junio (dependerá del último dígito del DNI del afiliado), y para el caso de las CTS, los retiros podrían estar habilitados desde el 6 de junio.