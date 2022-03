Las ligeras subidas de precios en los medicamentos no solo estarían impactando a los consumidores sino también a las farmacias independientes. Según la Asociación Peruana de Farmacias del Perú (Aspefar), son los laboratorios los que se llevan el mayor margen de utilidad (de hasta 500%), seguido de los distribuidores, encareciendo aún más los productos cuando llegan al mostrador.

El limitado margen que pueden aplicar las farmacias independientes las ha llevado a que, para mayo próximo, lancen un formato de franquicias con el que la Aspefar busca aumentar el número de asociados y poder, así, hacer adquisiciones en conjunto que les permita obtener precios más competitivos de parte de importadores y laboratorios.

Ana María Jiménez, presidenta de Aspefar, que reúne a más de 5,000 farmacias. explicó a Gestión.pe que la franquicia bajo la marca Farmacias Líder ofrecerá tres formatos con precios que irán desde los US$ 20,000.

“El primer formato de US$ 30,000, que deberá instalarse en un local de al menos 300 metros cuadrados, es un formato completo más grande que una farmacia porque incluye consultoría y asesoría farmacéutica. Luego, un formato de US$ 20,000 para espacios de 50 a 60 metros cuadrados. Finalmente, tenemos un formato para los químico farmacéuticos de US$ 10,000. El precio es un canon de entrada que consiste en un acompañamiento comercial, técnico, normativo y de personal”, señaló.

En el corto plazo, se busca que la franquicia ofrezca una alternativa para aquellas boticas ya constituidas por US$ 15,000.

“Lo que buscamos con la propuesta es obtener un mejor precio por los medicamentos para las asociadas. Como Apesfar funcionaríamos como un operador logístico”, manifestó.

Ley de genéricos

Pero además de la subida de precios, Aspefar reportó que más de 200 de sus asociadas quebraron entre el 2019 y 2021 por solo efecto del Decreto de Urgencia que declara a los medicamentos como parte esencial del derecho a la salud y dispone medidas para garantizar su disponibilidad, conocida como “Ley de Medicamentos Genéricos”.

Y es que según el reglamento de la norma, las cadenas de farmacias y boticas debían ofrecer el genérico de 41 ítems de medicamentos, de lo contrario, pesaría sobre ellas una multa de al menos 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

De acuerdo a Jiménez, al menos diez de los productos que se mencionan en la lista tienen una rotación casi nula en el interior del país. “La necesidades de una región no son las mismas en otras por factores como clima, cultura, entre otros. Lo que hemos tenido es que se vencen estos productos pero igual hay que comprarlos aunque no los podamos vender porque sino, nos cae una multa”, refirió.

Adicional a ello, durante la pandemia, el Ministerio de Salud (Minsa) incluyó tres productos más a la lista de medicamentos genéricos obligatorios que deben ofrecer los establecimientos: pero dos de ellos no se venden. Se trata del prednisolona en ampolla y la amitriptilina en ampolla.

“Son medicamentos para casos de cirugías y más de uso hospitalario, pero se nos ha obligado a tener al menos cinco de cada uno, cada uno cuesta S/ 70, pero se nos vencen y hay que seguir adquiriéndolos sin razón”, explicó.

Aspefar espera una reunión para mediados de abril con el Minsa para eliminar o actualizar el listado de productos de la ley de genéricos.