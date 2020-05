Las exportaciones en marzo sumaron US$ 2 mil 175 millones, cayendo 40.7%, la tasa más baja de los últimos años, por encima de las registradas en abril y enero del 2009 y diciembre del 2008 (33.6%, 33.5% y 33.5% respectivamente) cuando Perú sufrió las consecuencias de la crisis financiera en EE.UU. que sumió al mundo en una recesión, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

En aquella ocasión, el primer impacto de la crisis sobre nuestros envíos ocurrió en diciembre del 2008 cuando los despachos totales cayeron 33.5%, las tradicionales 38% y las no tradicionales 19.6%. En términos estadísticos, el inicio de la crisis actual es más grave que la del 2009.

“En aquella oportunidad, el shock tomó la forma de una contracción de la demanda mundial y la recuperación de las exportaciones fue rápida, nos tomó dos años recuperar el nivel anterior a la crisis. La elevación de la tasa del drawback a 8% fue una medida crucial pues ayudó a amortiguar la caída de la oferta no tradicional del 2009 (-18%) y a tener una rápida recuperación en el 2010 (26%)”, manifestó el presidente del gremio, Erik Fischer Llanos.

Añadió que en esta oportunidad se enfrenta al efecto combinado de una caída en la producción nacional y una contracción de la demanda mundial . En ese sentido, explicó que Perú está frente a la expectativa de una caída más profunda y prolongada, por lo que urge una rápida respuesta del gobierno para fortalecer la competitividad de las exportaciones peruanas.

Detalló que en marzo último el mayor golpe de la crisis se reflejó en las exportaciones tradicionales (-43.5%), mientras que las no tradicionales se redujeron 33.8%.

Cayeron todos los subsectores, desde los químicos con 25.6%, la pesca con 60%, varios con 64.2% y minería no metálica con 66.9%.

“Dentro de la gravedad debido a la paralización de actividades productivas por el Covid-19, los sectores que ven su futuro mucho más comprometido son aquellos que en los últimos doce meses están en una fase contractiva profunda: Textil (-20.9%), confecciones (-5.6%), metalmecánica (-8.7%), minería no metálica (-10.6%), madera (-7.2%) y el subsector varios (-22.7%)”, puntualizó.

-Acumulado-

El gremio detalló que en el primer trimestre las exportaciones sumaron poco más de US$ 9 mil 205 millones, -15.8% respecto al mismo periodo del 2019.

Las primarias retrocedieron 18.7%; la pesca fue la más golpeada por la crisis con -55.6%, seguida de petróleo y gas natural (-39.7%) y el agro tradicional (-33.4%). El subsector minero, el más importante por monto FOB (US$ 5 mil 353 millones) se contrajo 11.3%.

Las no tradicionales sumaron US$ 2 mil 896 millones, cayendo 11.4%. La agroindustria (US$ 1,519 millones) fue el único subsector que cerró con un crecimiento de 5.1%. Las otras actividades cerraron en rojo.

La pesca con US$ 247 millones 428 mil se redujo 37.6%. Su oferta constituida principalmente por pota, filete de perico y colas de langostinos, llegó mayormente a EE.UU., España (26.1%) y China (72.4%). La minería no metálica se contrajo 36.9% y la madera 20.6%.

Todas las actividades industriales cerraron en rojo, los químicos (US$ 341 millones 509 mil) presentaron un descenso de 9%, la siderometalurgia con US$ 219 millones (-17.2%), las confecciones con US$ 194 millones se redujeron 20.9%, la metalmecánica -18.3%, los textiles -24.5% y ‘varios’ -44.9%.