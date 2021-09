Japón ha estado importando más calamar gigante (o de Humboldt) desde el Perú en los últimos años, principalmente para su uso en productos procesados que antes utilizaban calamar volador japonés doméstico.

El primer año en que la Aduana japonesa notifica importaciones de Perú bajo el código arancelario armonizado 0307.43.030 es el 2017. El código cubre el calamar volador japonés (Todarodes pacificus), el calamar volador gigante (Dosidicus gigas, también llamado calamar de Humboldt), el calamar japonés (Loliolus spp.), calamar dientuso (Illex spp.) y calamar enope espumoso (Watasenia scintillans).

Sin embargo, los calamares que se pescan en la costa oeste de Sudamérica desde las Islas Galápagos hasta el sur de Chile son principalmente de Humboldt. El calamar Illex se encuentra al otro lado del continente, frente a las Islas Malvinas, Argentina y Uruguay.

Según un artículo del portal SeafoodSource, los registros de la Aduana japonesa muestran que la cantidad importada de Perú en el 2017 fue de 11.6 millones de kilogramos, valorada en 2,500 millones de yenes (US$ 22.8 millones o 19.3 millones de euros).

Si bien los valores por kilogramo fluctúan año tras año, los volúmenes desde entonces muestran una tendencia general creciente: a 13.4 millones de kilogramos, valorados en 3,800 millones de yenes (US$ 34.7 millones, 29.4 millones de euros) en el 2018; a 15.3 millones de kilos, valorados en 3,850 millones de yenes (US$ 35.1 millones, 29.7 millones de euros) en el 2019; y 17.1 millones de kilos, valorados en 3,450 millones de yenes (US$ 31.5 millones, 26.7 millones de euros) en el 2020. Sin contar el calamar exportado en forma procesada. Entre el 2017 y 2020, el volumen de envíos creció 47.4%.

El calamar de Humboldt crece de un tamaño de un milímetro a más de un metro en solo un año y, por lo general, se reproduce y muere en uno o dos años. La distribución del calamar se está expandiendo con el calentamiento global. En el hemisferio norte, se han convertido en habitantes durante todo el año de la bahía de Monterey, California, Estados Unidos, y se pueden avistar tan al norte como Alaska. En el hemisferio sur, están extendiendo su área de distribución a Chile.

Ecuador, el vecino del norte de Perú, se asustó por la repentina llegada en agosto del 2020 de unos 260 barcos chinos de pesca de calamar en las afueras de la zona económica exclusiva (ZEE) del país alrededor de las Islas Galápagos. Sin embargo, esto ha estado sucediendo durante muchos años, aunque los medios solo se enfocaron en ello de manera intensiva el año pasado, cuando Global Fishing Watch comenzó a publicar datos satelitales que mostraban la escala masiva de la pesca.

El evento hizo que las empresas pesqueras ecuatorianas se dieran cuenta de que, si los chinos estaban viajando al otro lado del mundo para capturar calamar, podrían estar perdiéndose algo bueno en la puerta de su casa. Ecuador pesca calamar dentro de su propia ZEE, y el Instituto Nacional de Pesca del país ha estado promoviendo una pesquería dirigida de calamar de Humboldt desde el 2015.

Sin embargo, esta no es principalmente una pesquería dirigida y el procesamiento de exportación aún no está bien desarrollado. Actualmente, el calamar es capturado por redes de deriva como captura incidental y, a menudo, se utiliza como cebo en la pesca con palangre de dorados y marlines.

El calamar es abundante en el Golfo de Guayaquil. Actualmente se permiten seis licencias de embarcaciones industriales y 30 licencias de embarcaciones artesanales en virtud de un acuerdo ministerial. Pero para que Ecuador participe en la pesca en aguas internacionales cercanas y promueva el calamar como un producto de exportación, el país está buscando completar la conversión de embarcaciones, agregando procesamiento a bordo o en tierra con suficiente control de calidad, creando un sistema de comercialización y llevando a cabo estudios biológicos adicionales para medir la población y comprender las interacciones con el calamar en aguas peruanas.

En los datos de captura más recientes del Instituto Nacional de Pesca, titulado “Informe Web del Recurso de Calamar Gigante (Dosidicus gigas) Provincia de Santa Elena, agosto de 2021″, la pesquería artesanal con base en el extremo norte del Golfo de Guayaquil tomó un total de 24.6 toneladas métricas. El 95.1% de esto se desembarcó en Puerto Santa Rosa y el resto en Puerto Anconcito. Esto es solo para agosto, al final de la temporada alta. En junio, el primero desembarcó más de 100 TM y el segundo alrededor de 60 TM.

Actualmente, el 85% de las exportaciones pesqueras de Ecuador son de atún, principalmente desembarcado en el puerto de Manta, pero la flota tiene en su mayoría alrededor de 40 años y está perdiendo competitividad. Ecuador ve el calamar de Humboldt como un posible salvavidas, según el informe.

Sin embargo, los pescadores ecuatorianos enfrentarán una competencia global cada vez mayor en la pesquería. La enorme flota de China no es la única que se dirige a los calamares en el borde de las ZEE de América del Sur. Taiwán y Corea del Sur también están pescando calamares en los océanos Atlántico Sur y Pacífico Sur, aunque en cantidades mucho menores, y España es parte de la pesca de Illex frente a Argentina.

Si bien el tamaño de la flota de los otros jugadores se ha mantenido bastante estable, la de China se ha disparado de 54 buques activos en el Pacífico Sur a 557 el año pasado, según la Organización Regional de Gestión Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO). La captura de China se ha disparado de 70,000 toneladas métricas a 358,000 toneladas métricas.

Este año, el esfuerzo de pesca intensivo de China ha sido seguido por el grupo conservacionista ambiental Sea Shepherd, que siguió a la flota china frente a las Galápagos con reporteros integrados de Associated Press y la emisora en español Univision. Las dos organizaciones de medios publicaron informes el 24 de setiembre y Sea Shepherd anunció planes para lanzar un documental corto en video el 30 de setiembre.

Una vista previa del informe de Sea Shepherd encontró que de los 29 pescadores de calamar que documentó pescando alrededor de las Galápagos este verano, 24 tenían antecedentes de denuncias de trabajo forzoso; condenas pasadas por pesca ilegal; un historial de uso de múltiples identidades electrónicas para eludir la organización de monitoreo; u operado “en las sombras” - apagando sus transpondedores de ubicación obligatorios. Sea Shepherd dijo que también interceptó un petrolero de reabastecimiento de combustible administrado por una filial de una empresa acusada de violar las sanciones de las Naciones Unidas contra Corea del Norte.