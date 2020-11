El valor de las exportaciones peruanas hacia siete mercados se incrementó entre enero y setiembre de este año, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam). Entre ellos Estados Unidos, Bulgaria, Filipinas, Hong Kong, Australia, Namibia y Turquía.

“Este buen desempeño de nuestros envíos se debió a una mayor presencia de productos provenientes de los sectores minero, agroexportador y pesquero. Además, entre los destinos presentados, Estados Unidos, Bulgaria y Australia mantienen un Acuerdo Comercial con Perú, los cuales pueden ser ventanas de oportunidad que pueden ser aprovechados”, afirmó el director ejecutivo del Idexcam, Carlos Posada.

Precisamente las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, sumaron US$ 4,309 millones, monto que representó un incremento del 6.06%, comparado con su similar periodo de 2019.

Igualmente mencionó que este resultado se explica a los mayores envíos de oro en demás formas, excepto para uso monetario, los cuales sumaron US$ 1,063 millones, lo que representó un crecimiento de 188.13%. Le siguen las uvas frescas las cuales reportaron envíos por US$ 218 millones mostrando una expansión del 31.8%, mientras las exportaciones de arándonos frescos sumaron US$ 192 millones, 0.97% más que enero y septiembre de 2019.

Por otra parte, las ventas hacia Bulgaria sumaron US$ 185 millones, monto que evidenció un aumento del 21.16%. Según el Idexcam, tal resultado se debió a un mayor desempeño de las exportaciones de minerales de cobre y sus concentrados, cuyos envíos sumaron US$ 174 millones, reportando una variación positiva del 28.3%.

En tanto, los envíos hacia Filipinas sumaron US$ 127 millones, monto que significó un incremento del 34.22%. Este aumento se explica al crecimiento de las exportaciones de minerales de cobre y sus concentrados, las cuales tuvieron un valor de US$ 125 millones y una expansión de 40.5%. Igualmente, los envíos de harina, polvo y “pellets” de pescado, cuyo valor exportado sumó US$ 1 millón, 14.6% más que su similar periodo de 2019.

En el caso Hong Kong, las transacciones sumaron US$ 119 millones, monto que evidenció un aumento del 13%. En particular, ello se debió los mayores envíos de uvas frescas por un valor de US$ 61 millones reportando un crecimiento del 16.9% y de arándanos frescos con US$ 15 millones y una expansión de 101.18%.

Respecto a Australia se tiene que los envíos a ese país reportaron un valor de US$ 103 millones, monto que representó un incremento del 81.65%. Ello se explica a los envíos de minerales de plomo y sus concentrados, por un valor de US$ 21 millones el cual representó un aumento de 100%; le siguen los minerales de cobre y sus concentrados por un monto de US$ 16 millones y 1,000% de expansión y harina, polvo y “pellets”, de pescado por un valor de US$ 14 millones, 144.28% más que lo registrado entre enero y setiembre del 2019.

En cuanto a los envíos hacia Namibia, estos sumaron US$ 95 millones, monto que registró un aumento del 188.09%; debido principalmente a las ventas de minerales de cobre y sus concentrados, por un valor de US$ 95 millones.

Por último, las exportaciones hacia Turquía fueron de US$ 90 millones, monto que evidenció un aumento del 256.97%. Este incremento se explica por los envíos de oro en demás formas, en bruto, incluido el oro platinado, excepto para uso monetario, con un valor de US$ 76 millones.

A pesar de la crisis sanitaria por la que se atraviesa el país, Carlos Posada recalcó el impulso de los exportadores peruanas “el cual contribuye a fortalecer al Perú como una economía sólida, brindándole a las actividades de comercio exterior un papel indispensable en la recuperación económica”.