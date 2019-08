La pérdida de la calidad de los cultivos peruanos de maracuyá ocasionaría la caída de las exportaciones de este fruto por tercer año consecutivo. Según los estimados de la Asociación de Exportadores (ADEX), en el 2019 los envíos ascenderían a US$ 36 millones, un monto 12% menor al facturado el año anterior.

En el primer semestre del 2019, los envíos de este fruto sumaron US$ 10′194,000, es decir 12.36% menos que en el mismo periodo del año anterior. El vocero del Grupo de Trabajo de Frutas para la Industria de ADEX, Renzo Gómez, sostiene que esta tasa de caída se mantendría en lo que queda del año.

“Hay una mezcla de variedades de semillas. No se está usando una semilla adecuada para la producción y la cosecha no está teniendo la calidad que exige el mercado. El principal factor de calidad es el dulzor y como la producción lo ha estado perdiendo, los agricultores han dejado de obtener los precios adecuados por sus frutos”, explicó Gómez a Gestion.pe. Precisó que las semillas utilizadas por los pequeños agricultores provenían de Colombia y Brasil.

Si bien en los últimos años los volúmenes de exportación de maracuyá peruano han ido incrementándose: en el 2016 sumaron 14,389 toneladas (t); 16,221 t en el 2017 y 17,119 t en el 2018; los montos totales facturados por los envíos cayeron 14% en el 2017 y 7% en el 2018, al sumar US$ 40′852,000.

Exportaciones peruanas de maracuyá de los últimos años. (Fuente: ADEX Data Trade)

“Los valores de dulzor han tenido caídas en los últimos cuatro años, pero en los dos últimos años han sido drásticas (…). En años anteriores no se notaba tanto el impacto en las exportaciones, porque había crecimiento (en volúmenes), pero hoy en día el productor que no tiene buena semilla, ni buena tecnología de manejo de cultivo, no va a tener una cosecha adecuada para que le paguen los mejores precios del mercado”, agregó el vocero de dicho grupo de trabajo.

Como consecuencia de sus menores ingresos, los productores han dejado de renovar sus campos y esto ha conducido a una desaceleración de la oferta del fruto que ocupa el puesto 17 en el ránking de agroexportaciones peruanas.

La superficie cosechada de maracuyá en el 2018 ascendió a 6,160 hectáreas, principalmente ubicadas en Lima (33% de participación), Lambayeque (18%), Áncash (18%), La Libertad (13%) y Piura (13%). Según ADEX, el 70% de la producción nacional de maracuyá está destinado a la industria.

De acuerdo con las presentaciones, los concentrados de maracuyá son los que reúnen mayor monto total de exportación, no obstante el jugo es la presentación con mayor volumen exportado.

El principal destino de exportación del maracuyá peruano, en sus diversas presentaciones, es Holanda, al que se hicieron envíos por US$ 32′616,000 en el 2018. “Esto no quiere decir que todo el maracuyá se queda en Holanda, sino que este país es la puerta de ingreso para el maracuyá a toda Europa”, precisó Gómez.

Los siguientes destinos de las exportaciones peruanas de maracuyá son los Estados Unidos (US$ 2,253), Chile (US$ 1,874) y Puerto Rico (US$ 846), de acuerdo con los reportes del 2018.

Frente a la problemática que afrontan los productores de maracuyá, ADEX, con el apoyo del sector público, trabaja en mejorar las capacidades de aquellos y se propone desarrollar una variedad de semillas de élite que cumpla con los estándares de calidad exigidos en el exterior. Como parte de sus acciones, realizará el 2° Congreso Internacional de Maracuyá los días 5 y 6 de setiembre en Chiclayo.

Con dichas acciones, Gómez estima que la producción y los envíos de maracuyá se recuperarán en el 2021. Con este mismo objetivo, señaló, se trabaja en el ingreso a los mercados de Corea del Sur, China y Nueva Zelanda.