En agosto de este año, las exportaciones de jengibre de Perú alcanzaron las 4,708 toneladas por un valor de US$ 9.69 millones, experimentando una reducción del 33% en volumen y de un 18% en valor en comparación con el mismo mes del año anterior.

Así lo informó Agraria.pe, que indicó que, a pesar de este descenso, el precio por kilogramo del jengibre peruano (en promedio en los mercados de destino) mostró un incremento del 23%, elevándose de US$ 1.67 a US$ 2.06.

Estados Unidos, mencionó, se mantuvo como el principal receptor de ese producto de agroexportación (más conocido localmente como kion), mercado que representa el 46% del total exportado.

¿Cuánto compra Estados Unidos?

Durante este período, Estados Unidos adquirió 2,111 toneladas del citado producto por un monto de US$ 4.46 millones, lo que representa una caída del 22% en volumen y del 2% en valor.

No obstante, detalló que el precio promedio del kion en este mercado experimentó un aumento del 26%, pasando de US$ 1.68 por kilogramo a US$ 2.11.

Países Bajos

Mientras tanto, los Países Bajos ocuparon la segunda posición en importancia como destino del jengibre peruano, con una participación del 36.8%.

Este mercado adquirió 1,653 toneladas, lo que supone una disminución del 31% en volumen, alcanzando un valor de US$ 3.57 millones (-10%).

El precio promedio en este mercado se incrementó en un 29%, de US$ 1.68 a US$ 2.16 por kilogramo.

Canadá se ubicó en tercer lugar, con una participación del 4.7% del total de exportaciones. Este país importó 247 toneladas de jengibre peruano, lo que representa una reducción del 45% en volumen y del 42% en valor, sumando un total de US$ 457,000.

El precio promedio en Canadá tuvo un aumento del 6%, cotizándose en US$ 1.85 por kilogramo, indicó.

