En el 2021, el Perú exportó 2 millones de pares de calzado valorizados en US$ 19.2 millones, registrando así un crecimiento de 45% en comparación al año 2020, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

“Este resultado del sector obedece a la reactivación de las actividades económicas, no solo en el país, sino en el mundo, lo que ha permitido que se puedan ir recuperando algunos de los mercados de destino”, indicó el jefe del Idexcam, Óscar Quiñones.

No obstante, si se compara con años anteriores a la pandemia, como fue el 2019, se observa un retroceso de 2%. Pese a este resultado, el Idexcam sostuvo que este rubro está en el camino de la recuperación y con alta probabilidad de que este 2022 mejore su performance exportador.

Principales mercados

Entre los principales mercados donde el calzado peruano ha logrado recuperar espacio se encuentra Chile, país al que se exportó un valor de US$ 602,305, seguido de Panamá, con US$ 440,880, Bolivia con exportaciones por un valor de US$ 292,930 y, los Estados Unidos, por US$ 236,534.

Las líneas de productos exportados que más destacaron en el 2021 fueron Demás calzados, cuyos envíos sumaron más de US$ 7 millones al exportar 1.2 millones de pares de calzados.

Le sigue el calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico que superó los US$ 4.6 millones por 471,415 pares de este producto. En tanto, los calzados con suela y parte superior (corte) de cuero natural bordearon los 2.5 millones con 67,440 pares enviados al exterior.

Similar valor exportado se registró en los calzados con suela de caucho, plástico y cuero artificial o regenerado por US$ 2.4 millones con 133,949 pares enviados al exterior.

Cabe anotar que la industria de calzado peruano es el cuarto mayor productor de América del Sur, por detrás de Brasil (el segundo productor en el mundo), Argentina y Colombia.

Esta industria tiene como eje de producción las ciudades de Lima, Trujillo y Arequipa. Asimismo, se pueden destacar cuatro conglomerados: Villa El Salvador y Rímac, en Lima; El Porvenir, en Trujillo; y el clúster de Arequipa. Además, existen otros conglomerados de menor tamaño en otras localidades del país, como en Huancayo y Puno.