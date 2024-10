¡Panorama positivo en el intercambio comercial! Durante los primeros ocho meses del 2024, el Perú registró US$ 47,483 millones en exportaciones, lo que representó un avance de 9.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Así lo informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en su último informe estadístico, y resaltó también qué transacciones de productos tradicionales y no tradicionales contribuyeron a este dinamismo.

La buena noticia se debe al incremento del 7% en el precio promedio de exportación, cuyo punto cumbre ocurrió en abril, y al crecimiento del 2.4% del volumen exportado.

Exportaciones tradicionales

El sector minero creció debido a la transacción del oro, una materia con precios en máximos históricos, y a la recuperación del precio del cobre y la plata. Sin embargo, se redujo un 11.3% las exportaciones de minerales no metálicos.

Asimismo, en el sector hidrocarburos se registró un mayor volumen y un mayor precio promedio de petróleo, característica que se potenció por la recuperación de la producción local de este insumo desde el último junio.

El sector pesquero también alimentó esta cifra de desarrollo: tras una provechosa temporada de anchoveta en el norte-centro del país —a diferencia del panorama de escasez en 2023—, la exportación de harina de pescado se impulsó un 96.5%.

En el sector agrícola hubo una ventaja frente a países como Brasil y Vietnam, los cuales atravesaron una crisis climática y disminuyeron su exportación de café. Perú, entonces, aprovechó la oportunidad y aumentó la exportación en un 102.4%.

Exportaciones no tradicionales

El aporte de este conjunto fue pieza clave: sumó US$ 12,002 millones durante los ocho meses; es decir, 5.1% más respecto al mismo periodo del año anterior. Lo que motivó el desarrollo fue el mayor precio promedio de exportación, de 11.8%, parcialmente contrarrestado por el menor volumen exportado, de 6.1%.

En el caso de las exportaciones agrícolas no tradicionales y a pesar de las secuelas del fenómeno El Niño, se dinamizó en un 15.9% más respecto al mismo periodo del 2023: US$ 5,821 millones hasta agosto de 2024. Los productos protagonistas fueron las paltas, los arándanos, el café y el cacao en grano. Hubo también, en menor cantidad, envíos de uva, legumbres en conservas y mangos.

Con respecto a los productos químicos, hubo un avance de 10.2%, lo que se reflejó en US$ 1,448 millones adicionales. Aun así, se redujo la exportación de productos químicos orgánicos e inorgánicos, como el ácido sulfúrico. Estados Unidos, Bolivia y Colombia fueron los países con mayor demanda; mientras que Chile y Ecuador, los de menor. Por su parte, los artículos manufacturados de plástico, los colorantes, tintes y los aceites esenciales se trasladaron hacia Estados Unidos.

El sector textil y confecciones, no obstante, no consiguió un avance: llegó a US$ 1,065 millones al mes de agosto, 1.4% menos respecto al periodo del 2023. Este escenario se debió a la reducción de la demanda en prendas de vestir, fibras textiles e hilados frente a la mayor exportación de tejidos.