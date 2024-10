En agosto, los envíos al exterior de toronja lograron su mayor nivel en lo que va del 2024. De acuerdo con el portal Fresh Fruit, las exportaciones de esta fruta crecieron 45% al sumar un total de US$ 1.91 millones en agosto.

Durante ese mes Fresh Fruit estima que también aumentó el volumen despachado de toronja en un 26%, al pasar de 1,205 toneladas a 1,522 toneladas durante el mismo periodo del 2023. En tanto, el precio promedio de la toronja peruana se incrementó un 15%, situándose en US$ 1.25 por kilogramo .

Las exportaciones de este producto llegaron a siete destinos, siendo Estados Unidos el principal (86%), con US$ 1.64 millones (1,317 toneladas con un precio promedio de US$ 1.24 por kilogramo).

LEA TAMBIÉN: Exportaciones de mango fresco peruano cayeron drásticamente en los últimos meses

Otros países importantes para la toronja fueron Países Bajos (6%), con compras valorizadas en US$ 109,000 (82 toneladas con un costo promedio de US$ 1.33 por kilogramo); Italia (5%), con US$ 96,000 (77 toneladas a un coste promedio de US$ 1.25 por kilogramo). También se destacaron fueron Guatemala y España, ambas con un 2% de participación en estos envíos.

Esta fruta se envió principalmente a través del Terminal Portuario General San Martín (67%), DP World (21%), APM Terminals (10%) y Terminales Portuarios Euroandinos (2%).

Además, entre los principales agroexportadores peruanos de toronja estuvieron Agroindustrial Huamaní S.A.C., con 943 toneladas enviadas por un valor de US$ 1.08 millones; seguida de Fresco Comercializadora Alimenticia S.A.C., con 494 toneladas por un valor US$ 717,000; y Trapani Cultivares Perú S.A.C. con 63 toneladas por US$ 79,000.

También te puede interesar:

1) Arándanos peruanos se alistan para ser una de las estrellas otra vez, ¿cómo avanza?

2) Agroexportaciones: ¿Qué empresas lideraron el ranking en el primer semestre?

3) AGAP: “Es el peor momento de la agroexportación para actualizar el drawback”