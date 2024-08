En el primer semestre de 2024, las agroexportaciones peruanas sumaron US$ 4.309 millones, mostrando un aumento de 11.8% frente a lo reportado en igual periodo del año pasado, informó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). La institución detalló que en los primeros seis meses del presente año, los despachos agrícolas (tradicionales) alcanzaron los US$ 291 millones (45.5%), mientras que los envíos agroindustriales y/o agropecuarios ascendieron a US$ 4.018 millones registrando un crecimiento del 9.9%.

En la primera mitad de 2024, Camposol lideró el ranking de las principales empresas agroexportadoras de Perú, con despachos por US$ 154.956.000, registrando un aumento de 86.35%, en comparación a los US$ 83.154.000 reportados entre enero y junio de 2023. La empresa escaló una posición para llegar esta privilegiada ubicación, además concentró el 3.6% del total de las agroexportaciones peruanas.

Machu Picchu Foods se posicionó como la segunda principal empresa agroexportadora de nuestro país en el periodo analizado de este año, con envíos por US$ 140′590,000, reflejando un alza de 111.07% (US$ 66′607,000). Este buen desenvolvimiento se explica por el alto precio registrado por el cacao en el mercado internacional, lo que le permitió a la empresa trepar 4 lugares en el ranking.

Cambios en el ranking

Vitapro con US$ 94′800,000 y Corporación Danper con US$ 82′638,000 , se posicionaron en el tercer y cuarto puesto, respectivamente. La primera retrocedió dos lugares (en el primer semestre de 2023 había comandado los despachos), mientras que la segunda mantuvo su ubicación en el ranking.

Corporación Agrolatina se quedó con la quinta casilla, con envíos por US$ 80.079.000, apreciándose un aumento de 3.52%, manteniendo su posición en la tabla de empresas agroexportadoras.

La sexta y séptima ubicación fueron para Virú con US$ 65.691.000 y Mondelez Perú con US$ 64.836.000. La primera cayó 3 posiciones y la segunda sostuvo su lugar.

Westfalia Fruit Perú con US$ 59.666.000, lo que representó un crecimiento del 15.75%, Agrícola Cerro Prieto con US$ 56.215.000 con un incremento del 4.55% y Hortifrut Perú con US$ 54.392.000 con más del 135.44% de crecimiento, se colocaron en la octava, novena y décima posición, respectivamente.

