Entre enero y julio de este año las exportaciones peruanas sumaron US$ 25,902 millones, lo que representó una caída de 7.8% (US$ 2,182 millones) respecto a similar periodo del año pasado en la que se alcanzó a los US$ 28,084 millones, informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El coordinador del Área de Inteligencia Comercial del Centro de Comercio de Exterior de la CCL, Ricardo Espejo, explicó que con este resultado el desempeño de las exportaciones peruanas registran cifras en rojo por séptimo mes consecutivo.

"Además, solo en julio las exportaciones alcanzaron los US$ 3,887 millones, registrando un caída de 3.4% con referencia al 2018 (US$ 4,026 millones)”, precisó Espejo.

Agregó que en los primeros siete meses del año, el sector tradicional reportó ventas al exterior por US$ 18,232 millones, 11.6% menos que en el mismo periodo 2018, cuando alcanzó US$ 20,620 millones.

En este sector, los productos con mayor caída figuran el cobre, cuyos envíos registraron una caída de 12% (US$ 1,070 millones), con un monto total exportado fue de US$ 7,699 millones. Le siguen el oro con un retroceso de 12% (US$ 535 millones), concentrado de zinc -32% (US$ 443 millones) y exportaciones de gas natural -40% (US$ 242 millones).

En cuanto al valor de las exportaciones del sector no tradicional, dijo que se registraron ventas al exterior por US$ 7,670 millones, lo que representa un leve aumento de 2.8% respecto al mismo periodo del año 2018 (US$ 7,464 millones).