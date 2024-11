Entre enero y septiembre del 2024, las agroexportaciones con valor agregado a Indonesia sumaron US$ 127 millones 386 mil, cifra que revela un incremento de 378.2% en comparación con el mismo periodo del año pasado (US$ 26 millones 636 mil), detalló la Asociación de Exportadores (ADEX).

El principal impulsor de este resultado fue el cacao en grano crudo. El producto nacional logró una participación de 73.5% del total y alcanzó los US$ 93 millones 611 mil. Es decir, 64.3% más que en el 2023, año en el que se registró US$ 25 millones 589 mil.

En cuanto al volumen, se despacharon 12,298 toneladas, 33.7% más respecto al año anterior: 9,197 toneladas. Esto explica que el alza del valor FOB se debió principalmente a una mejor cotización del cacao.

El cacao, un protagonista en la oferta peruana

El presidente del Comité de Café y Cacao de ADEX, José Mejía Polanco, se refirió a la cotización del cacao. “A nivel mundial, su precio subió alrededor de 300%. En marzo del año pasado la tonelada estaba US$ 2,900, y este 2024 bordeó los US$ 11,500″, determinó.

De acuerdo el Sistema de Inteligencia ADEX Data Trade, la segunda partida más significativa de las agroexportaciones con valor agregado a Indonesia fue cacao en grano tostado (US$ 27 millones), con una variación positiva de 8,743.2% y una participación de 21.2%. Otras fueron cacao en polvo (US$ 4 millones 673 mil), pasta de cacao (US$ 1 millón 232 mil), mucilagos de semilla de tara (US$ 517,000) y otros.

Hasta el momento, Perú e Indonesia se encuentran en la negociación de un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés). En estos días se realizará, en Yakarta, la cuarta reunión, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). La firma estaría lista en los primeros meses del 2025.

Otros productos

Dentro de su oferta con valor agregado, Perú también exportó a Indonesia productos del sector metalmecánica (US$ 16 millones 700 mil). Sobresalieron las máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas, así como las cargadoras y palas cargadoras de carga frontal.

Otros sectores fueron la minería no metálica (US$ 11 millones), químico (US$ 1 millón 160 mil), varios (US$ 860,000), siderometalurgia (US$ 222,000), prendas de vestir (US$ 140,000) y pesca para consumo humano directo (US$ 130,000).

En tanto, las importaciones procedentes de la nación asiática entre enero y septiembre ascendieron a US$ 342 millones. Los vehículos, el aceite de palma, el calzado, el biodiesel, los artefactos eléctricos y las partes de máquinas fueron los principales productos.

