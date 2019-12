La exportación de frutas sumó entre enero y septiembre poco más de US$ 2 mil 148 millones, lo que implicó un crecimiento de 7% en comparación al mismo periodo del año pasado. En este periodo, resaltaron la palta, uvas, arándanos, mangos y mandarinas, indicó la Asociación de Exportadores (Adex).

La evolución de los despachos ha sido positiva en los últimos años, ya que creció alrededor del 15% el 2015, 13% el 2016, 18% el 2017 y 26% el 2018 debido a la diversificación de productos (arándanos, más variedades de cítricos y berries, nueces de macadamia y otros) y de mercados, producto de la la labor del Senasa, que sigue levantando las barreras sanitarias en diferentes destinos.

En ese contexto, la gerente de Agroexportaciones de Adex, Susana Yturry Farge, resaltó la importancia de promover la continuidad de las inversiones en el sector, para lo cual calificó de imprescindible la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria.

Así como fortalecer las capacidades de los productores y todos los actores de la cadena en certámenes especializados como el Super Food Summit, entre otros.

-Cifras de exportación-

Las principales frutas exportadas por Perú entre enero y septiembre fueron la palta (US$ 740 millones 150 mil) que a pesar de caer 4%, concentró el 34%, le sigue las uvas (US$ 372 millones 334 mil) que representó el 17%, los arándanos (US$ 347 millones 437 mil), mango, mandarina y plátano.

De un total de 86 mercados, los líderes fueron Estados Unidos y Países Bajos que de forma conjunta representaron casi el 59% del total. Los envíos al país del norte sumaron US$ 773 millones 088 mil (+20%) y a la nación europea US$ 500 millones 385 mil (-10%).

Otros fueron Reino Unido y España que cayeron -1% y -11%, respectivamente, China, Hong Kong, Canadá, Chile, Corea del Sur y Rusia.

Cabe precisar que la fruta se exporta en varias presentaciones: las frescas sumaron más de US$ 1,954 millones 160 mil y concentraron alrededor del 91%. Otras son congeladas, en conservas y secos.