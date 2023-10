Anteriormente, se esperaba una inversión de US$ 596.1 millones, pero con la actualización el monto ahora es de US$ 520.6 millones.

A través del Boletín Estadístico Minero (BEM), la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera indicó que esta reducción obedece a la salida de proyectos de exploración por “resultados desfavorables en tramitología y ajustes en el monto de inversión”. Precisó que la nueva cartera está distribuida en 16 regiones del país.

¿Cuáles son los proyectos eliminados de la cartera?

De acuerdo con el Minem, los cuatro proyectos que dejaron de ser considerados son dos de oro, como El Dorado (La Libertad) y La Paccha (La Libertad), mientras que los de cobre fueron: Proyecto S (Moquegua) y San Martín.

En total, salieron US$ 46.2 millones de la cartera del 2023, y el reajuste de inversiones representó un recorte de US$ 29.2 millones.

A detalle, el 7 de octubre de 2021, el proyecto S obtuvo la autorización de actividades de exploración, pero en noviembre del mismo año, la empresa comunicó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), el inicio de exploración del proyecto.

“A la fecha, no se registra solicitud por ampliación de plazo en el cronograma aprobado; por lo que se estima el cierre de actividades de exploración del proyecto”, afirmó el Minem.

Con respecto al proyecto La Paccha, el informe explicó que se dejó de considerar en la presente actualización debido a que, el 8 de junio de 2023, la DGAAM declaró la modificación del estudio de impacto ambiental semidetallado del proyecto de exploración improcedente.

Entre los fundamentos, se mencionó que el estudio de impacto ambiental del proyecto fue declarado nulo.

En el caso del proyecto El Dorado, Minem argumentó que el 14 de junio de 2023, la DGAAM desaprobó la declaración de impacto ambiental (DIA). “La empresa no cumplió con subsanar todas las observaciones formuladas por la DGAAM y por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la cual emitió opinión no favorable”, precisó.

Respecto al proyecto de exploración San Martín, el 8 de setiembre de 2023, la DGAAM desaprobó la declaración de impacto ambiental, debido a que la empresa no cumplió con subsanar todas las observaciones formuladas por Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la DGAAM.

Para Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, los cuatro proyectos que quedaron fuera de la cartera de exploración minera “no significa mucho como volumen”.

Sin embargo, el experto consideró que la exploración es fundamental para el desarrollo de la minería en el Perú porque permite descubrir nuevos yacimientos y la extensión de la vida útil de las minas.

De esta manera -agregó- que se permiten de manera favorable la inversión nacional y extranjera en nuestro país.

“El problema real es que no hay otros proyectos importantes que estén en marcha. La proyección de inversiones del sector minero este 2023 bajará más respecto al 2022, porque el año pasado todavía se estaba terminando la construcción de Quellaveco, pero hoy no se inicia nada”, dijo.

Por la transición energética, Herrera Descalzi comentó que la demanda del cobre a nivel mundial se duplicaría en los próximos 10 años.

“El Perú no tendría la capacidad de estar beneficiándose como se debe porque no se podrá usar más cobre de lo que ya se produce. Lo que le corresponde al país es sacar todos los problemas que hacen que no haya inversiones. Se debe apuntar a impulsar más proyectos”, aseveró.

Los retos de la exploración

Por su parte, Jaime Gálvez Delgado, extitular de Energía y Minas, sostuvo que la cartera de exploración minera es bastante volátil, debido a que constantemente están entrando y saliendo proyectos.

Indicó que no toda la exploración está reflejada en la cartera del Minem, porque hay proyectos más avanzando que no figuran.

Asimismo, Gálvez señaló que hay tres principales retos que enfrentan los proyectos de exploración minera.

El primero -refirió- que se debe lograr acuerdos con las comunidades, debido a que eso retrasa la fase para explorar. “Uno no puede realizar la exploración si no se acordó con los dueños de los terrenos superficiales”, apuntó.

Añadió que un segundo punto es tener un sistema de gestión ambiental aprobado.

Y, por último -que es bastante relevante- es la consulta previa que están en manos del Estado con los pueblos.

En esa línea, Gálvez manifestó que el secreto para acelerar las exploraciones es acortar los plazos de la consulta previa cumpliendo la normativa.

“Como no tenemos en el Perú una cartografía o mapeo de pueblos indígenas, entonces, se pierden como seis meses para que el ministerio diga es un pueblo indígena. Ese plazo se debe recortar con la propia empresa”, sugirió.

También señaló que la ventanilla única digital para minería, cuando esté lista, agilizará los trámites y costos.

“Habría que revisar cuáles son los procedimientos que agregan valor al proceso o sirven para gestionar riesgo”, remarcó.

Potenciales proyectos para el 2024

De otro lado, el Minem informó que hay 14 nuevos proyectos potenciales a ser considerados en la cartera de 2024, por US$ 85.3 millones.

Estos son: Atalaya, Azulccacca, Bordebamba, Cobreorco, Colpayoc, El Padrino, Huatana, Huilacollo, Nikolauz, Qanqawa, Qoya, Sallahue Norte, Tassa y Willay.

De los 14 potenciales proyectos de exploración, los más sobresalientes por el monto de inversión son: Atalaya (US$ 43.1 millones) y El Padrino (US$ 7.9 millones), ambos ubicados en Áncash.

