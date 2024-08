Gestión estuvo presente en el evento. Estas son las principales conclusiones a las que llegaron los exministros, quienes incluso le dieron algunas sugerencias –cortas, pero directas– al actual ministro del sector, José Arista.

Los consejos

Perú se ha caracterizado por tener una fortaleza fiscal, pero que hoy se encuentra debilitada, con un déficit fiscal por encima del “límite”. En ese sentido, los “ex MEF” le pidieron directamente al ministro actual, José Arista, que priorice devolverle al Perú su estabilidad fiscal.

“Devuelve la consolidación fiscal. Te vamos a apoyar, desde el Consejo Fiscal (CF), la academia, el sector privado, desde donde estemos. Es fundamental para el futuro del Perú”, señaló Araoz.

En la misma línea, el exministro de Economía y actual presidente del CF, Alonso Segura, remarcó la importancia de que Arista no se olvide que sus acciones no tendrán vigencia solo hasta el final de este Gobierno.

“El Perú no termina en julio del 2026 y, por lo tanto, las decisiones que tome hoy tendrán un impacto más adelante. Hace bastante tiempo ya nos estamos jugando rebajas crediticias. Si no tenemos un manejo fiscal prudente, podríamos llegar al filo en 2026″, advirtió.

Antes teníamos un consenso político sobre la importancia de la sostenibilidad fiscal. Creo que se ha perdido. No podemos tener una macroeconomía de primer mundo, con servicios públicos de segundo mundo.

Claudia Cooper

Oliva y Francke le recomendaron a Arista recordar cuál es su posición dentro del Gobierno, como titular del sector Economía y Finanzas del Estado. Ambos extitulares coincidieron en la necesidad de que el MEF cuestione las decisiones incluso de su propia gestión, en caso reconozca que no va acorde a un manejo prudente de las cuentas fiscales.

Oliva, por ejemplo, sostuvo que el ministro actual “debe ser capaz de morir en su ley”. Para el también extitular del CF, Arista no debe temer a decir qué cosas están mal cuando realmente lo cree así. “Debe salir y decirlas. Si se va, se va. Si se queda, bueno las dijo y debe lidiar con ello”, apuntó.

Por su lado, Francke recalcó que como ministro de Economía debe estar “convencido del Gobierno en el que está y que, con las capacidades que tiene, puede hacer algo”.

Aparte, le solicitó a Arista que, de identificar acciones que no le parezcan prudentes fiscalmente hablando, las denuncie, con las consecuencias que eso puede implicar, como también sugirió Oliva. “Si te das cuenta de que ya no tienes espacio para hacer lo que crees que es necesario hacer, ya no estés”, agregó Francke.

A su turno, Claudia Cooper instó al ministro Arista a buscar colaborar con los extitulares del sector que ahora preside para recuperar la fortaleza fiscal del Perú. “Estamos al servicio, cada uno de nuestro ámbito. Es una batalla de todos”, señaló.

Es urgente una reforma microeconómica del Estado para entregar mejor y en mayor proporción los recursos. Así podemos generar voluntad en la gente para que financien al Estado y sean formales.

Mercedes Araoz

Un problema grande

Los exministros también reconocieron, sobre la base de a sus experiencias en la cartera, que manejar las cuentas fiscales de un país como el Perú no es nada sencillo, ya que se trata de una economía con bajo cumplimiento tributario (ingresos), pero que a su vez tiene alta necesidad de gasto (brechas por atender).

De igual forma, fueron honestos en indicar la importancia del contexto en el que se toman medidas, ya sea para controlar el gasto como para acrecentar los ingresos. En ese sentido, Pedro Francke hizo hincapié en cómo el rol del Congreso hoy en las decisiones económicas ha complicado el manejo del MEF.

La presión tributaria en Perú es el 15% del PBI. En América Latina el promedio es 27% y en la OCDE es 39%. Es un nivel de país pobre, no de ingresos medios altos como se supone es el Perú.

Pedro Francke

“Hay un desequilibrio de poderes bien grande. El MEF es parte del Poder Ejecutivo, que se supone tiene un poder. Hoy me parece que es inexistente y está puesto en un sitio (Congreso) donde no se manejará bien”, sostuvo.

Araoz señaló otro rasgo del panorama actual de la organización del Estado que afecta la capacidad del MEF para dirigir las políticas fiscales, sobre todo a puertas de que se discuta el presupuesto público para el 2025.

La exministra indicó que en Perú existe una “descentralización desarticulada”, lo que ha resultado siendo una reforma del Estado que ha terminado siendo muy dañina. Apuntó que los cinco exministros coincidieron en cruzarse durante sus gestiones con gobernadores con poco o cero manejo responsable de sus cuentas públicas.

Las reformas tributarias en Perú tienden a no ser muy efectivas para recaudar. Al final, la responsabilidad fiscal te la da contener el gasto lo suficiente.

Alonso Segura

Para Cooper, el anterior problema se soluciona mejorando la redistribución de los recursos públicos, mecanismo donde hoy los gobiernos subnacionales demuestran poca capacidad de ejecución eficiente.

“No va a haber forma de financiar el futuro de este país sin finanzas sostenibles. La situación fiscal debe seguir siendo prioridad, antes la teníamos ganada. Una solidez fiscal permite precios bajos, un tipo de cambio estable, un nivel de importaciones que habilita el consumo e inversiones”, agregó.

Sobre ello, Oliva recordó que durante su gestión en el MEF intentaron impulsar el uso del presupuesto por resultados, una estrategia útil para medir que el gasto se realiza de forma eficiente.

“Es una herramienta muy poderosa, pero hoy no se le da la importancia del caso, especialmente en los ministerios sectoriales. Es una manera efectiva de ver si lo que gastamos está al servicio de la población”, explicó.

Una de las funciones principales del MEF es velar por la sostenibilidad fiscal. Es fácil decirlo, pero a la hora de la hora es complicadísimo. Las brechas que debemos cerrar son enormes. El corazón no te puede ganar porque sino en tres años estaremos quebrados.

Carlos Oliva

