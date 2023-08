El Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en articulación con las entidades gubernamentales competentes, impulsó la evaluación de diferentes permisos necesarios para el desarrollo de proyectos mineros, desde enero a la fecha.

Se trata de iniciativas cuyos procedimientos administrativos estuvieron en evaluación desde años atrás y han concluido con las aprobaciones técnico-legales respectivas, destrabándose su avance.

Este es el caso del proyecto minero Zafranal (con una inversión total de US$ 1,473 millones), que obtuvo la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) y la confirmación de sus derechos superficiales, lo que permitirá el inicio de su etapa constructiva.

Otro proyecto viabilizado fue Toromocho Fase II (con una inversión total de US$ 169 millones), que consiguió la aprobación de la Modificación de Concesión de Beneficio para la construcción de la Fase II, lo cual permitirá expandir la producción de 141,000 toneladas de cobre a 170,000 toneladas.

También el proyecto minero Optimización Inmaculada (con una inversión total de US$ 1,319 millones de dólares) recibió la aprobación del EIA-d, lo que permitirá ampliar la vida útil de la Mina Inmaculada por 20 años y generar 750 nuevos empleos.

Adicionalmente, informó el MEF, se impulsó la aprobación de instrumentos de gestión ambiental y autorizaciones de proyectos mineros, tales como Profundización Retamas, Yumpag, Unidad Minera Pucamarca, Unidad Minera Las Bambas, Unidad Minera Yanacocha, entre otros, que permitirán realizar mayores inversiones, principalmente en sostenimiento.

Según el MEF, empresas del sector anunciaron nuevas inversiones o ratificado expectativas por más de 10,500 millones de dólares. Es el caso de La Granja (US$ 5,000 millones), Extensión Antamina (US$ 2,000 millones), Integración Coroccohuayco (US$ 1,500 millones), Zafranal (US$ 1,473 millones), Falchani (US$ 587 millones), entre otros.

Inversiones en transporte y electricidad

El Ministerio de Economía y Finanzas enfatizó que, además del sector minero, el trabajo conjunto del EESI y las entidades competentes ha contribuido, en el primer semestre de este año, a acelerar la ejecución de inversiones de proyectos de infraestructura del Listado Priorizado de Proyectos (LPP) por un monto de US$ 740 millones, lo que representa un crecimiento del 91% respecto al primer semestre de 2022 (US$ 387 millones).

De esta manera, se efectuó las siguientes acciones:

Sector transporte

- Aprobación de autorizaciones municipales (interferencias de vía, autorizaciones de ejecución de obra) y de estudios de ingeniería para la ejecución de varios frentes de obra de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

- Firma de Adenda para la ejecución de la tercera etapa del Puerto Paita, así como la aprobación de autorizaciones y estudios para continuar con la construcción del Terminal Portuario Chancay y la Ampliación del Muelle Sur.

- Aprobación de instrumentos de gestión ambiental de los proyectos Red vial 4 y Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Sector eléctrico

- Aprobación de autorizaciones de desbosque que permitirá la continuidad de los proyectos Enlace 220 kV Pariñas - Nueva Tumbes, Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía y Enlace 500 kV La Nin~a – Piura, Miguel Grau.

- Otorgamiento de la concesión definitiva del proyecto Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo que permite la puesta de operación comercial.

El MEF informó que el 15 de junio último se instaló y aprobó el reglamento interno de la Comisión de Alto Nivel para el seguimiento y evaluación del avance de las inversiones públicas, privadas y público-privadas (CANSEIPP); espacio en el cual, al más alto nivel del Gobierno Nacional, se impulsa y fortalece la articulacio´n intersectorial para el destrabe de proyectos.

Esta Comisión es presidida por el presidente del Consejo de Ministros (PCM) y está conformada por los ministros de Economía; Desarrollo Agrario y Riego (Midagri); Transportes y Comunicaciones (MTC); Energía y Minas (Minem); Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS); Educación (Minedu) y Salud (Minsa); recayendo su Secretaría Técnica en el EESI.