El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke fue consultado por la designación del Julián Palacín Gutiérrez como presidente de Indecopi.

Cabe indicar que tras su nombramiento llegaron críticas dada la falta de experiencia del representante de la Presidencial de Consejo de Ministros en el Consejo Directivo de Indecopi.

Ahora, en medio de la Comisión de Economía, Pedro Francke dijo que, “cada funcionario es responsable de sus propias decisiones”, en alusión a la designación que ha realizado el premier Bellido al nombrar a Julián Palacín al mando del Indecopi.

“Las leyes en el Perú indican qué funcionario y qué ministros tiene potestad sobre el nombramiento del funcionario, y yo particularmente estoy dispuesto a rendir cuenta sobre todos aquellos funcionarios en los cuales yo he participado en su nombramiento”, expresó.

Seguidamente indicó que, “como es razonable hay distintas funciones que cumple distintos representantes del Estado y cada funcionario es responsable de sus propias decisiones, es así como funciona el Estado”, dijo.

De la misma forma excusó en darle una atribución directa al premier Guido Bellido que hizo el nombramiento, e indicó que, “no me parece adecuado que el ministro de Economía se esté entrometiendo en las funciones que no le corresponde, eso no es como debe funcionar el Estado”.

“El Estado tiene funciones especializadas y claramente delimitadas para los ministros y distintos funcionarios. Así es nuestro ordenamiento legal”, remarcó.

El nuevo presidente de Indecopi ha recibido críticas desde el Congreso que ha pedido la presentación de su hoja de vida, cuestionando la competencia para ejercer su función como representante de dicha entidad.

En tanto surge este cuestionamiento, el nuevo titular de Indecopi se ha reunido con los representantes del Ministerio de Vivienda e indica que buscará que se indemnice a consumidores víctimas del aniego en San Juan de Lurigancho. Aunque para este tema existe un seguro contratado por Sedapal que ya se activó en el pasado.