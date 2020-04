En declaraciones a Gestión, Juan Fernando Correa, presidente de ComexPerú se estrena en presidencia de Comex Perú, y de inmediato comenta los planes a seguir.

Antes que nada, felicitaciones y éxitos en su nuevo cargo Sr. Correa. Le ha tocado enfrentar una situación muy difícil ocasionada por esta pandemia del Covid-19. ¿Qué tanto ya afectó este problema a las empresas de su gremio? ¿Y cuánto más las afectará estas dos semanas más de aislamiento social obligatorio que acaba de decretar el gobierno?

Muchas gracias a ustedes por la entrevista. La pandemia del Covid-19 es una situación muy delicada donde la prioridad es la salud de las personas. La cuarentena decretada por el Gobierno es una medida fundamental que saludamos y cuyo cumplimiento estricto es clave para reducir el número de contagios. Sin embargo, es evidente que esta medida tiene enormes efectos económicos y sociales. No se puede dejar de trabajar por seis semanas sin que haya graves consecuencias en la economía de las personas, de los hogares y de las empresas de todo tamaño.

Las empresas asociadas a Comex no son una excepción. Para la gran mayoría, sin importar el tamaño, los impactos son enormes con una terrible presión por cumplir con sus obligaciones de pago de planilla, proveedores e impuestos a pesar de no tener ingresos y con la incertidumbre de no saber cuándo se reiniciarán sus actividades. Incluso las empresas que están operando, como las de alimentos, medicinas y telecomunicaciones, lo hacen en condiciones de máximo stress a nivel de los trabajadores, suministros, transporte, etc.

A pesar de esto, en ComexPerú hemos venido trabajando con el gobierno y nuestros asociados desde el primer día del estado de emergencia en varios frentes, como asegurar el abastecimiento de alimentos desde el campo hasta los mercados y supermercados, el abastecimiento de medicinas en las farmacias, la provisión de los servicios de telecomunicaciones, así como la continuidad de operación de la cadena de comercio exterior.

Además, desde ComexPerú venimos coordinando estrechamente con el gobierno generando propuestas para aliviar el impacto económico, preservar el empleo y evitar el rompimiento de la cadena de pagos. Asimismo, nuestras empresas han movilizado apoyo y donaciones de una manera excepcional contribuyendo con las necesidades del sector salud, fuerzas armadas y policía nacional así como como a la población vulnerable de nuestro país.

En términos de importaciones, ¿cuánto se han caído en lo que va de la cuarentena y qué rubros son los más afectados?

Al mes de febrero, las importaciones peruanas registraron un aumento del 1%, llegando a un valor de US$ 7,023 millones. De estos, destacan las importaciones de bienes de capital, que se incrementaron en un 9.6%, liderados por los equipos para generación de energía eólica, cuyas compras aumentaron en 100%.

Las importaciones de celulares y laptops cayeron en un 13.1% y 12.3%, respectivamente, lo cual podríamos tomarlo como una primera señal del impacto de la paralización de la actividad en China como consecuencia del Coronavirus. En marzo y abril podríamos ver que esta tendencia continua.

¿Las medidas que ha dado el gobierno para paliar el impacto económico de la cuarentena, realmente permitirán evitar que se rompa la cadena de pagos? ¿Las grandes empresas sienten que ya se les está incluyendo en las medidas para evitar que se vean más afectadas de lo que ya están?

El anuncio inicial del plan de estímulo económico equivalente a 12 puntos del PBI, fue muy bien recibido por los agentes económicos como una señal clara del nivel de compromiso de parte del Gobierno para salir de esta crisis rápidamente. Sin embargo, las primeras medidas anunciadas no parecen tener la contundencia que se requiere para preservar el empleo de miles de peruanos.

El programa Reactiva Perú, que busca evitar pérdida de empleo y la ruptura de la cadena de pagos, pone condiciones que hará que muy pocas empresas puedan beneficiarse y con un monto de préstamo muy pequeño. En la práctica sólo beneficiará a empresas pequeñas que tienen muchos trabajadores en planilla formal. Esperamos que esto sea revisado porque no es suficiente para levantar al país luego de la paralización casi general de actividades de estas seis semanas.

¿El subsidio al 35% de la planilla de las empresas, debería considerar un tope mayor a los S/ 1,500 de sueldo como se ha establecido, y a más empresas? ¿Como está hoy la norma, a cuántas empresas de su sector beneficiará?

Esta es una idea positiva para el momento que vivimos y va ayudar a preservar el empleo en empresas formales con trabajadores de sueldos relativamente bajos. Consideramos que luego de implementar este plan, el gobierno debería estudiar si conviene hacer algunos ajustes para ayudar a preservar el empleo en empresas con sueldos promedios más altos a 1,500 soles. Por ejemplo, subir el tope por encima de ese monto y/o aumentar el porcentaje del subsidio. Sin embargo, es mucho más importante encontrar soluciones más atrevidas para preservar el empleo que no pasen por apostar sólo en subsidios.

¿Y en el caso de las garantías que dará el estado para créditos a las empresas a través del programa Reactiva Perú, por S/ 30,000 millones, eso sí será una gran ayuda para las grandes empresas?

El Programa Reactiva Perú, por su diseño, excluye a las grandes empresas, es decir, a aquellas que son los principales contribuyentes y que otorgan empleo formal a más del 40% de la población económicamente activa.

¿Qué medidas propondría al gobierno a fin de enfrentar ese problema?

Desde ComexPerú hemos hecho llegar una serie de recomendaciones que podrían ayudarnos a paliar esta crisis. La principal es que urge realizar ajustes a medidas como Reactiva Perú, que sea realmente el programa ambicioso de inyección de liquidez que anuncio el BCR, así como extender las medidas tributarias a todas las empresas sin discriminación.

Específicamente, algunas medidas que hemos remitido es la ampliación del monto del programa FAE-Mype y realizar ajustes como el incluir también a las empresas formales recién creadas y que no necesariamente van a cumplir con los requisitos actuales de acceso a beneficios y nuevas opciones. La idea es conservar en la formalidad las empresas formales y atraer aquellas que no lo son.

Potenciar el programa Compras MYPErú incluyendo algunas facilidades para dar mayor liquidez, como adelantos de pagos iniciales o ciertas exoneraciones tributarias. Se debe identificar los sectores estratégicos que configuren estas compras, tales como bienes primordiales en este periodo de crisis.

Además, dar facilidades para el pago de impuestos, considerando que el objetivo principal debe ser mantener vivas la mayor cantidad de empresas. No sirve de nada que mueran empresas y que Sunat esté en la cola de los acreedores en Indecopi.

¿Es partidario de la posibilidad de subsidios de planillas por parte del Estado a todas las empresas, o la suspensión perfecta de labores?

ComexPerú nunca ha sido partidario de los subsidios; crean distorsiones y tienen alcance limitado. Algún grado se está aplicando en este momento y ayudará en algo, pero no es sostenible. La normativa laboral en el Perú es una de las más rígidas del mundo. Para enfrentar esta crisis necesitamos encontrar fórmulas imaginativas que permitan proteger la mayor cantidad de puestos de trabajo y a la vez la continuidad de las empresas. Los empresarios queremos mantener a todos nuestros trabajadores. Queremos que haya pleno empleo en el país. Debemos trabajar todos para evitar una epidemia de quiebras seguida de una pandemia de desempleo. Ante esta crisis sin precedentes se deben tomar medidas valientes, imaginativas y que construyan sobre la voluntad de unión que tenemos todos los peruanos.

IMPORTACIONES

¿Cómo está manejando la importación de productos, por ejemplo, ropa, línea blanca, entre otros de consumo masivo, dadas las restricciones de la cuarentena?

Existen muchos retrasos en las importaciones producto de problemas de despacho en origen. Todas las importaciones de productos no esenciales están detenidas en almacenes sin posibilidad de comercialización. Algunas importaciones recientes no han podido salir del puerto o de los almacenes de aduana por detalles en la norma de actividades permitidas. Esperamos que pronto se vayan levantando las restricciones en el comercio de bienes y servicios, y se reactive el comercio internacional

Ahora que se ha extendido el aislamiento social hasta el 26, ¿cómo se debería afrontar las aglomeraciones en mercados y supermercados en la cuarentena, para evitar la propagación del virus?

Las aglomeraciones que hemos visto son producto de la reducción de las ventanas de comercialización. En nuestro país el 80% de las familias hacen sus compras a diario. Esto responde a hábitos y factores económicos que no van a cambiar en el corto plazo. Es muy simple, menos horas de atención en la semana, más personas por hora de atención.

En particular, las aglomeraciones de la semana que pasó fue resultado directo de ordenar el cierre del comercio jueves y viernes santo. Es muy positivo que hayan levantado la restricción de circulación hombre-mujer. Fue un factor que complicó las cosas, pero no fue la razón principal del caos.

La evidencia muestra que las dos primeras semanas de cuarentena no hubo ningún problema de este tipo. Si queremos que desaparezcan las aglomeraciones, regresemos a la situación de esas dos primeras semanas: abrir todos los días, incluidos domingos, y que el toque de queda sea de 8 pm a 4 am.