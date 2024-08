Las exportaciones peruanas crecieron 4.2% entre enero y junio, tras sumar US$ 33,993 millones, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Si bien este resultado se impulsó por el despacho de productos tradicionales (6.3%), las exportaciones no tradicionales tuvieron un comportamiento distinto.

El envío de productos peruanos de mayor valor agregado tuvieron una caída de 1.4% durante la primera mitad del año. ¿A qué responde esto?

Para el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (ADEX) y exministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Edgar Vásquez, esta caída en las exportaciones no tradicionales se debe a un retroceso acumulado por un bajo desempeño, principalmente, en los envíos de pesca no tradicional que habrían caído cerca de 40% .

Según precisó, este rubro de pesca no tradicional representa las ventas de productos marítimos para consumo humano, entre los cuales están la pota, langostinos, concha de abanicos, filete de pescado, huevas, entre otros. De estos, el producto más destacado es la pota, cuya extracción se ha reducido.

“Ahora que la temperatura del mar se ha normalizado se han recuperado a las temporadas de pesca de anchoveta y se está recuperando las exportaciones tradicionales, pero al enfriarse el mar se aleja la pota. Esto está explicando la contracción en la exportación no tradicional, porque solo en el primer semestre del año pasado se exportaron más de US$ 1,100 millones en pesca no tradicional, de los cuales, la pota era un producto relevante”, comentó a Gestión.

Si bien, en la primera mitad del 2023, la pota representaba unos US$ 600 millones de los US$ 1,100 millones de envíos en pesca no tradicional, ahora los despachos de pota congelada han retrocedido en 61% y los de pota en conserva bajaron en 77%.

Pero la pesca no es el único sector que ha tenido un desempeño negativo en las exportaciones no tradicionales. Vásquez indica que también han retrocedido los envíos de minería no metálica (21%) y de madera forestal (25%) .

“En el caso de la minería no metálica, básicamente hay una reducción de la exportación de fosfatos de calcio y de antracitas. En cuanto a maderas, ya es algo que estamos viendo lamentablemente a lo largo de los últimos años, las maderas tropicales aserradas siguen retrocediendo y también los productos derivados de estas”, precisó.

A pesar del resultado negativo, el experto indica que en los últimos meses del primer semestre ya se está viendo una recuperación de las exportaciones no tradicionales. De hecho, solo en junio, los envíos no tradicionales crecieron casi 16% .

Esto, explica, se debe un mejor desempeño en el sector agroindustrial pues los envíos de frutos y hortalizas aumentaron en 9.9% en los primeros seis meses del año y solo en junio alcanzaron un crecimiento de 37%.

“Hay otros sectores que están creciendo como el sector químico (8.6%) y la siderometalurgia (8.2%), pero si en los valores absolutos es la agroindustria la que ha mostrado un mejor desempeño en estos tres últimos meses y está haciendo que la caída acumulada sea menor en el primer semestre”, refirió.

Expectativas para el segundo semestre

El extitular del Mincetur calcula que las exportaciones no tradicionales tendrían un avance de más de 5% solo en el segundo semestre, con lo cual se alcanzaría un crecimiento de 3% en el promedio del 2024.

En tanto, el director Institucional de la CCL y exviceministro de Comercio Exterior, Carlos Posada, indica que, en las exportaciones no tradicionales, se espera una recuperación en el sector frutícola durante su campaña fuerte que va de octubre a febrero.

Posada considera que aún no se puede asegurar un crecimiento específico para las exportaciones, pues fuera del sector frutícola, otros sectores podrían enfrentar desafíos debido a factores económicos externos .

“Sin embargo, otros sectores podrían seguir afectados por la persistente inflación en los países de destino y los altos costos de producción”, advierte.

Exportaciones totales. Para el representante de la CCL, el valor de exportaciones a las que podríamos llegar al cierre del 2024 sería de alrededor de US$ 67,000 millones.

También te puede interesar:

1) Puerto de Chancay: ¿cada vez más cerca zona económica especial?

2) Adex: exportaciones a China se duplicarían en próximos 10 años

3) Envíos industriales: el desempeño por sector en lo que va del 2024

SOBRE EL AUTOR Guadalupe Gamboa Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres, con experiencia en radio, tv y web. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.