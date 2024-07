Las exportaciones de la macrorregión norte del Perú sumaron US$ 5,989 millones a mayo, representando el 22.4 % del total de envíos del país, informó la Asociación de Exportadores (Adex). Durante estos meses del año, se destacaron las regiones de Áncash, La Libertad y Piura .

En Áncash, las exportaciones alcanzaron los US$ 2,146 millones; seguido de La Libertad, donde sumaron US$ 1,699 millones; y Piura, con envíos de US$ 1,184 millones.

Si bien en las dos primeras regiones mencionadas la carga entregada al exterior creció en 0.1% y 5.8%, respectivamente, para Piura se redujo en 25.9%.

Otras regiones que aportaron significativamente fueron Cajamarca (US$ 604 millones), Lambayeque (US$ 217 millones), San Martín (US$ 84 millones), Tumbes (US$ 43 millones), y Amazonas (US$ 12 millones).

“Por su potencial para la descentralización económica, el puerto de Chancay es clave para el desarrollo del Perú. Su proximidad al norte reducirá costos y tiempos de envío hacia Asia Pacífico , por lo que es crucial una estrategia integral”, comentó el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (Cien) de Adex, Edgar Vásquez Vela.

El año pasado, los envíos nacionales a Asia Pacífico alcanzaron US$ 44,254 millones, con China como principal socio estratégico.

Mayor potencial en La Libertad

El representante de Adex precisó que La Libertad, al ser una de las principales regiones exportadoras del norte, debe mejorar sus capacidades para aprovechar mejor la infraestructura del puerto de Chancay.

Entre enero y mayo de 2024, La Libertad exportó US$ 1,699 millones teniendo entre sus principales productos de oferta tradicional como el oro (US$ 905 millones 730,000), plata (US$ 77 millones 944,000), (US$ 33 millones 764,000) y cobre (US$ 30 millones 463,000) .

Mientras que en las exportaciones no tradicionales destacaron los arándanos, cuyos envíos crecieron 151.2% por US$ 221 millones 377,000. Le siguieron las preparaciones para la alimentación de animales (US$ 76 millones), antracitas (US$ 74 millones 589,000), paltas (US$ 57 millones 400,000) y espárragos (US$37 millones 452,000).

También te puede interesar:

1) Envíos de arándano bajarán este trimestre para elevar oferta a inicios de 2025

2) Balanza comercial registró superávit en mayo, ¿qué productos resaltaron?

3) Exportaciones siguen al alza, pero la mitad de sectores están en negativo