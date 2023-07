El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que pese a los eventos climáticos, las exportaciones agrarias sumaron US$ 3,518 millones en los primeros cinco meses del 2023. Un aumento de 0.2% en comparación del mismo periodo del año pasado.

Del valor exportado a mayo, solo las agroexportaciones de productos tradicionales alcanzaron los US$ 161 millones.

Por su parte, los envíos agrícolas no tradicionales durante el periodo analizado sumaron los US$ 3,357 millones, cifra 7.5% mayor a lo observado en el 2022. Los principales productos del ranking agroexportador fueron: uvas frescas US$ 678 millones (20% de participación), paltas US$ 462 millones (14%), mangos frescos US$ 206 millones (6.1%), y arándanos rojos frescos US$ 171 millones (5.1%).

El Midagri también destaca las colocaciones de alimentos de animales US$ 106 millones (3.2%), espárragos frescos o refrigerados US$ 90 millones (2.7%), las demás frutas frescas US$ 85 millones (2.5%), mango congelado US$ 84 millones (2.5%), demás paprika US$ 60 millones (1.8%), demás cacao en grano US$ 57 millones (1.7%). Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 59.6% de la oferta exportable no tradicional.

Los productos que contribuyeron al crecimiento a mayo de este año respecto al 2022 fueron: chocolates y sus preparaciones en bloques, carmín de cochinilla, jengibre sin triturar ni pulverizar, aceites esenciales de limón, paltas, arándanos rojos frescos, alimentos de animales, uvas frescas, entre otros.

Mercados de destino

Asimismo, los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Ecuador, México, China, Chile, Inglaterra, Colombia, Hong Kong.

Este grupo de países concentraron el 78% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

Cabe mencionar que, en mayo último, las exportaciones agrarias sumaron US$ 631 millones, lo cual significó una tasa de crecimiento de 7% en comparación a los US$ 590 millones registrados durante el mismo mes del año anterior.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.