La producción petrolera en Talara podría paralizarse de no encontrarse pronto una solución, por lo que está en riesgo unos 15,000 puestos de trabajo, alertó el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Talara, Julio Ubillús.

Explicó que la producción de la cuenca de Talara es del orden de los 20,000 barriles por día, cuando la demanda nacional es de 250,000 barriles, unas diez veces más. En tanto, esta producción ha venido reduciéndose año a año lo que ya ha generado la reducción de la fuerza laboral en 40% y el retiro de muchas empresas contratistas de Talara que precisamente dependían de las actividades de la industria del petróleo.

Agregó que actualmente los contratos están próximos a expirar y la ejecución de proyectos de inversión destinados a aumentar la producción de hidrocarburos a pesar de los precios elevados del barril de petróleo, se encuentran detenidos.

Así, dijo que la producción talareña podría detenerse, como ha sucedido en el Lote 192 (Loreto) que lleva sin explotarse 16 meses, debido a que Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no concretan su transferencia a Petroperú e incluso éste aún no tiene claro si lo quiere operar solo o con un socio estratégico.

“El próximo año vencen los contratos de tres concesiones de hidrocarburos, y otros tres más entre 2024 y 2028, que en conjunto generan 15,000 mil puestos de trabajo de manera directa e indirecta y generan un canon petrolero por S/240 millones por año”, dijo.

Agregó que en el Congreso existen dos proyectos de Ley para que estas concesiones retornen al Estado y sea manejadas por Petroperú, pero se tiene la experiencia del lote 192 en la Selva que lleva 16 meses paralizado. La otra opción como medida urgente y excepcional, sostiene, es prolongar estos contratos por diez años más y homologarlos con los plazos de gas, mientras se encuentra una solución de fondo.

Posición financiera nada clara

El ejecutivo recordó que hace poco el Ministerio de Economía y Finanzas le dio un préstamo de US$750 millones a Petroperú para que pueda cumplir con sus gastos corrientes de compra de combustible y las deudas, US$ 4,500 millones generadas a partir de las inversiones en la nueva Refinería de Talara.

“Claramente la posición financiera de Petroperú no es de las mejores y esos lotes necesitan grandes inversiones para mejorar los niveles de producción. Si hoy el gobierno no toma una decisión frente a este problema, no habrá inversión ni producción que abastezca a la refinería de Talara”, señaló.

Sin inversiones y producción en declive, el canon generado para Talara ha disminuido de S/600 millones a menos de S/240 millones al año para el 2020, acotó.

“De ahí nuestro temor de que se repita lo del Lote 192, pues, no solo necesitamos que se trabaje en mitigar la declinación de la producción en estos lotes, sino que también se invierta para generar más producción. Lamentablemente, vemos que hoy Petroperú no está en condiciones de invertir y creemos que las condiciones para lanzar una nueva licitación no son las mejores, pues claro ejemplo es el lote 192 que sigue parado”, subrayó.

Por este motivo, Ubillús consideró que la alternativa planteada por el congresista José Jerí y un grupo de congresistas de Piura es la más razonable, pues si bien concede el derecho a homologar los plazos de petróleo y gas, se establece una serie de condiciones en términos de inversiones, condiciones laborales, cuidado del medio ambiente y aseguramiento de volúmenes de gas para la atención de la demanda domiciliaria que ha venido reclamando durante años la comunidad talareña.

Además, se le da un plazo razonable a Petroperú para que arregle sus problemas financieros, fortalezca su gobierno corporativo y pueda solicitar a Perupetro una negociación directa.

“Hasta la fecha, Petroperú no ha planteado oficialmente a Perupetro su intención de retomar los lotes de Talara y mucho menos el plan de inversiones y programa de trabajo a ejecutar”, dijo,

De este modo, hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas a que revise esta opción y que Petroperú defina de una vez por todas su posición frente a este problema.

“No podemos llegar al 2023, sin resolver este problema, cuando existen 15,000 familias cuya principal fuente de subsistencia está en juego, y eso no solo impacta a Talara, pues la paralización dejará sin insumos a la refinería de Talara y acentuará nuestra dependencia del petróleo importado y la tendencia alcista de sus precios”, alertó.