Diario Gestión anunció el estreno de su nuevo programa “En Clave Económica”, con la conducción del periodista Alessandro Azurín, en su canal de YouTube, donde tienen más de 1.4 millones de suscriptores.

El espacio, que se estrenará cada viernes a las 6 p.m. hora peruana, presentará un análisis detallado y a profundidad de los temas más relevantes de la economía internacional, con énfasis en el impacto potencial de sus efectos en la región de América Latina.

Junto a expertos internacionales, entre los que figurarán especialmente economistas, analistas políticos y ex funcionarios de diversos gobiernos de la región, Diario Gestión buscará explicar, de manera sencilla y directa, el vínculo entre la geopolítica y la economía regional.

En Clave Económica buscará ofrecer al público internacional de Diario Gestión en espacios digitales una explicación sencilla, veraz y completa de los fenómenos de la economía mundial, como siempre ha caracterizado al medio.