En Clave Económica buscará ofrecer al público internacional de Diario Gestión en espacios digitales una explicación sencilla, veraz y completa de los fenómenos de la economía mundial, como siempre ha caracterizado al medio. (Diario Gestión).
Redacción Gestión
El espacio, que se estrenará cada viernes a las 6 p.m. hora peruana, presentará un análisis detallado y a profundidad de los temas más relevantes de la economía internacional, con énfasis en el impacto potencial de sus efectos en la región de América Latina.

Junto a expertos internacionales, entre los que figurarán especialmente economistas, analistas políticos y ex funcionarios de diversos gobiernos de la región, Diario Gestión buscará explicar, de manera sencilla y directa, el vínculo entre la geopolítica y la economía regional.

