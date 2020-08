Las cifras de agroexportación de enero a junio mostraron un desempeño marcadamente negativo en los envíos de arándanos, algo preocupante por tratarse de un fruto que en pocos años llegó a ser una de las principales estrellas de la canasta agroexportadora peruana.

A inicios del presente año se reveló que en la campaña del 2019 por primera vez Perú superó a Chile en la exportación de arándanos y se convirtió así en el mayor exportador mundial de esta fruta.

No obstante, entre enero y junio del año en curso, estos envíos sumaron US$ 44.7 millones, lo que representó una caída de 47.5% en relación con lo alcanzado en el mismo periodo de 2019 (US$ 85 millones).

Según la Asociación de Exportadores (ADEX), esta caída se produjo "debido a los efectos del COVID-19, su bajo precio y la competencia mexicana". Con respecto a este último factor, el gremio sostiene que los Estados Unidos importaron una cantidad significativa de esta fruta de México,

Sobre dicha caída, el presidente de la Asociación de Productores de Arándanos del Perú (Proarándanos), Daniel Bustamante, sostuvo que los meses en los que se recogió la información (enero a junio) no son representativos para las exportaciones de este fruto. “Para la campaña que acaba de empezar en agosto y termina en marzo, se espera un crecimiento de las exportaciones de arándanos”, dijo Bustamante, aunque evitó precisar la tasa esperada, porque “es difícil predecir el mercado en momentos como estos”, pero sí señaló que la producción crecerá por lo menos 20%, debido a la inversión en nuevas hectáreas realizada en los últimos años.

Sin embargo, el titular del gremio dijo que los productores peruanos de arándanos esperan ganar terreno en China y los Estados Unidos. “Yo creo que esta posición del Perú como primer exportador mundial de arándanos se va a afianzar (...). Los cultivos peruanos de arándanos son muy competitivos, incluso ante los de México”, destacó.

Una opinión similar manifestó el director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, quien señaló que los envíos del primer semestre solo concentran “los saldos” de la campaña pasada (2019-2020).

“La campaña ya empezó en agosto y el pico se da entre octubre y noviembre, lo que se está viendo es (la exportación de) el saldo”, consideró Amaro, además de señalar que si bien los mercados han sido golpeados por la crisis económica, la población ha priorizado la compra de alimentos.

En tanto, Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), indicó que naturalmente México cuenta con ventajas competitivas ante los Estados Unidos, en el aspecto logístico, porque sus envíos pueden llegar más rápido y con menores costos, no obstante los arándanos peruanos tienen como ventaja su calidad.

“Hemos tenido problemas de logística para la exportación. Yo me imagino que los Estados Unidos, que son nuestro principal mercado, han tenido un gran problema en la logística de la salida nuestra y de llegada a su territorio. Pero tenemos estacionalidades que son distintas y ventajas por la calidad, y ahora que los mercados norteamericanos están empezando a abrir, porque en EE.UU. hay una reapertura comercial mucho menos restringida que en Perú, el consumo va a aumentar (por la demanda de los supermercados y los restaurantes), y vamos a lograr revertir esa caída de los arándanos”, afirmó.

