Tras asistir al proceso de licitación del proyecto de interconexión eléctrica con el Ecuador, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, dio nuevos alcances sobre la reforma de pensiones que se alista.

El titular del MEF recordó que ya se dio a conocer el informe para dicha reforma elaborado por la Comisión Multisectorial, integrada por su sector, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), además de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En este escenario, refirió que esperan que en agosto se envíe la citada propuesta de reforma pensionaria al Consejo de Ministros, estimando que posteriormente sea llevada para su respectivo debate en el Congreso de la República, en setiembre próximo.

Hay que recordar que mientras la Comisión Multisectorial avanzó con su proyecto, en el Parlamento, las comisión de Trabajo y de Economía, también elaboraron sus propias propuestas para la reforma de pensiones del país.

Además, durante su discurso por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte, mencionó que su Gobierno presentará al Poder Legislativo una iniciativa legal para la creación de un nuevo Sistema Previsional Peruano. Este permitirá a los peruanos mayores de 18 años tener una cuenta previsional en un sistema multipilar que les brinde pensiones dignas en su edad de retiro.

Crecimiento económico

El ministro Contreras reiteró en que en julio se habría dado una recuperación importante de la economía peruana y que el tercer y cuarto trimestre serán periodos de mayor crecimiento en el país.

Ya semanas atrás el titular del MEF había mencionado su expectativa de que en el sétimo mes del año se registraría la tasa de crecimiento del PBI más alta del 2023, y que de esa manera se continuaría con la reactivación de la actividad productiva con una mirada de mediano y largo plazo.

En esta ocasión, remarcó que los meses de abril, mayo y junio del año en curso han sido afectados, en primer lugar, por lo ocurrido en el sector agrícola (menor producción por factores climáticos) y porque no se dio luz verde al inicio de la primera temporada de pesca de anchoveta.

Es preciso indicar que, según el INEI, la producción nacional cayó -1.43% en mayo último por el desempeño contractivo de los sectores manufactura; construcción; financiero y seguros; pesca; agropecuario y telecomunicaciones, pese a crecimientos en minería e hidrocarburos.

Alza de precios

El ministro de Economía mencionó que estaba a la expectativa de la publicación del reporte de inflación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) -que reflejará los resultados de julio- pues esperan que ésta continúe reduciéndose. “La idea es que (la inflación) continúe moderándose hasta el cierre del año”, aseveró.

Tras alcanzar un pico en junio del 2022, los precios han empezado a desacelerarse, al haber registrado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) un crecimiento de 6.46% en el sexto mes del año, su menor nivel en 16 meses.

¿Y el aumento de la remuneración mínima?

En otro momento, el ministro Contreras se refirió al anuncio de incremento de la remuneración mínima vital (RMV), indicando que será el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) el que determine de cuánto será tal aumento y a partir de cuándo se aplicará tal variación salarial.

No obstante, destacó que se haya restablecido el diálogo entre trabajadores y empresarios, que no se reunían en el CNT desde hace más de un año atrás, “porque no había confianza en el Gobierno”.

“Ahora que hay confianza, se han vuelto a reunir, se ha restituido este mecanismo (el CNT) y es en este mecanismo en el que se tiene que determinarse el cuánto y cuando debería darse el aumento (de sueldo)”, aseveró.

En cuanto al monto del ajuste, consideró que depende de justamente este proceso de coordinación en el CNT, y señaló que hay dos elementos a considerar: que la economía ha sido golpeada por diferentes shocks, y que ha habido una caída en el poder de compra del salario real, del salario mínimo.

“Por eso es importante que puedan consensuar tanto trabajadores como empresarios, porque este Gobierno está alejado de prácticas populistas. Gobiernos anteriores estaban acostumbrados a subir por decretos el sueldo mínimo, sin importarles la realidad de las empresas y sin importarles la realidad de los trabajadores que pasaban de la formalidad a la informalidad”, puntualizó.

Proyectos regionales

En otro momento, el ministro de Economía abordó también el tema de los proyectos que estarán a cargo de los gobiernos regionales.

Al respecto, indicó que esa cartera de proyectos se va a anunciar al cierre del mes de agosto entrante, junto con el proyecto de ley del presupuesto 2024.

“Lo que queremos es hacer un presupuesto diferente, muchos de los anuncios que ha hecho la presidenta en su mensaje a la nación, se van a materializar en este presupuesto 2024, que nosotros esperamos enviar al Congreso a fines del mes de agosto”, apuntó.

En el caso de los proyectos regionales, indicó que se trata de una cartera integral que busca la reactivación de las regiones. “Se está trabajando en una cartera de proyectos a ejecutarse en los siguientes cuatro años de gobierno como debería hacerse, un planeamiento”, explicó.