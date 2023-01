Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ambar, lamentó la crisis por la que está pasando el país y señaló que las protestas tendrían un impacto económico de S/ 1,600 millones.

“Ciertamente nuestro país viene atravesando una situación crítica. En la red víal nacional circulan aproximadamente 10,000 buses de transporte interprovincial y en transporte de carga son aproximadamente 80,000 camiones que en estos momentos están detenidos en diferentes lugares de las carreteras”, dijo en una entrevista con RPP.

“Hay 109 punto de la red vial nacional que están interrumpidos por los manifestantes. En estos 40 días de manifestación se estima que hay una perdida S/ 1,600 millones”, agregó.

En ese marco, Candia mencionó que se está atentando contra el derecho al libre tránsito de los ciudadanos y que los manifestantes deben ser castigados según la Ley.

“Todos los ciudadanos tenemos derecho a circular por la vía pública en las ciudades y circular por las carreteras. Cuando este derecho es interrumpido por un alguien o un grupo, es un delito claro”.

“La delincuencia común se está aprovechando, se están vendiendo los alimentos a un precio mayor, no permitan que vendan cualquiera la comida. La delincuencia común se está uniendo a un reclamo social”, sostuvo.

Además, destacó la poca coordinación entre las autoridades para poder abordar esta crisis y dar con una solución.

“Una de las acciones que se evidencia es la falta de una estrecha coordinación entre nuestras autoridades, no existe. Cada autoridad ejerce su función de forma autónoma e independiente, hace falta juntarlos a ellos”.

En esa línea, señaló que confían en que la Policía está investigando quiénes son los que lideran las tomas de carreteras y que están siendo sancionados drásticamente.

“No solo porque están impidiendo la línea de circulación, sino otros problemas colaterales como que no se venden los productos, los precios en los mercados, no llegan los enfermos al hospital, entre otros”.