Los accionistas de la empresa de software para centros de llamada Five9 Inc rechazaron la venta por US$ 14,700 millones a Zoom Video Communications Inc, un gran golpe para el plan de esta última firma de expandir sus ofertas tras su auge pandémico.

El fin de la que habría sido la mayor adquisición de Zoom se produce después de que la firma de asesoría Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass Lewis recomendaran más temprano en el mes que los accionistas de Five9 votaran en contra del acuerdo, citando preocupaciones de crecimiento y acciones de doble clase.

Según los términos del acuerdo anunciados en julio, los accionistas de Five9 habrían recibido 0.5533 acciones de Zoom por cada papel de su empresa. Las cláusulas implicaban una prima del 12.8% sobre el precio de mercado de Five9 y la valoraban en US$ 14,700 millones.

Desde entonces, las acciones de Zoom han caído más de un 25%, ya que el gigante de las conferencias virtuales reportó una desaceleración del crecimiento en su llamada para comentar los resultados del segundo trimestre.

“El acuerdo por todas las acciones expone a los accionistas de FIVN a acciones más volátiles cuyas perspectivas de crecimiento se han vuelto menos convincentes ahora que la sociedad se acerca a un entorno pospandémico”, dijo ISS en su informe este mes.

Five9, con sede en San Ramón, California, dijo que el acuerdo de fusión no recibió suficiente aprobación de sus accionistas y que continuará operando en bolsa como una empresa independiente.

Five9 tiene medios atractivos para ofrecer a los clientes una oferta de centro de contacto integrado, señaló el presidente ejecutivo de Zoom, Eric Yuan.

“Dicho esto, no era en absoluto fundamental para el éxito de nuestra plataforma ni la única manera de ofrecer a nuestros clientes una solución de centro de contacto convincente”, agregó.