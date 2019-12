Xerox Holdings Corp. considera que la adquisición propuesta a HP Inc. crearía un aumento potencial en los ingresos de hasta US$ 1,500 millones, según una presentación que se hará pública el lunes por la mañana a los accionistas de HP.

El fabricante de fotocopiadoras tenía previsto presentar su propuesta de fusión entre las compañías el lunes, argumentando que la empresa combinada valdrá alrededor de US$ 31 por acción para los inversionistas de HP sobre una base proforma. La entidad fusionada generará más de US$ 4,000 millones en flujo de caja libre en el primer año antes de considerar las sinergias, según la presentación.

“El valor de la transacción va más allá de la economía. Al consolidar las industrias, los primeros en moverse no solo ganan, sino que además tienen la oportunidad de remodelar el panorama competitivo de manera duradera”, dijo John Visentin, director ejecutivo de Xerox en la presentación.

Xerox ya ha dicho que cree que la combinación crearía aproximadamente US$ 2,000 millones en sinergias que, según argumenta, podrían lograrse en 24 meses. Estos ahorros podrían conseguirse mediante la racionalización de sus operaciones al bajar el número de proveedores que utilizaría la compañía combinada, disminuir costos en tecnología de la información y reducir su huella inmobiliaria, entre otras medidas.

La presentación para los accionistas de HP va más allá y señala que una fusión de sus operaciones permitiría la venta cruzada y una plataforma unificada para los clientes. Esto podría generar un crecimiento estimado de US$ 1,000 millones a US$ 1,500 millones en ingresos, dijo Xerox.

Para llegar a esta cantidad, Xerox dice que tiene una hoja de ruta de tres años que incluye generar entre US$ 540 millones y US$ 750 millones en productos complementarios para los clientes actuales, entre US$ 50 millones y US$ 100 millones en eficiencia distributiva y de fabricación y entre US$ 350 millones y US$ 400 millones por la integración de productos de HP en las ofertas de oficina como servicio de Xerox.

También indica que podría registrarse un crecimiento de US$ 300 millones a US$ 400 millones de los servicios y software de Xerox y de US$ 150 millones a US$ 300 millones por ofrecer las opciones de arrendamiento de Xerox a los clientes de HP. Un representante de Xerox declinó hacer comentarios, mientras que uno de HP no respondió de inmediato.

El mes pasado, HP rechazó una oferta no solicitada de efectivo y acciones de Xerox valorada en US$ 22 por acción, al argumentar que infravaloraba a la compañía y citó preocupaciones sobre la salud del negocio de su rival más pequeño. Xerox dijo que planeaba llevar su caso directamente a los accionistas de HP después de que el fabricante de hardware con sede en Palo Alto se negó a participar en el proceso de due diligence mutuo que solicitó.

La presentación que se dará a conocer públicamente el lunes es el primer paso en este esfuerzo y Visentin comenzará a reunirse con algunos accionistas de HP esta semana para vender el plan. Xerox solicitó tres semanas para el proceso de due diligence mutuo para validar su propuesta de fusión y señaló en la presentación que no espera condiciones financieras ni riesgos regulatorios.

Analistas de JPMorgan Chase & Co. dijeron este mes que una fusión conllevaba riesgos y podría causar algunos inconvenientes a corto plazo en ambas acciones. Su nota del 3 de diciembre agregó que el acuerdo dejaría a los inversionistas más expuestos a “un negocio de impresoras que está disminuyendo”.

El inversionista activista Carl Icahn, que posee participaciones en ambas compañías, pidió a HP la semana pasada que impulse las conversaciones y denominó el acuerdo como algo “obvio”. Acusó a los directores y gerentes de la compañía de buscar preservar sus propios trabajos en lugar de proteger los intereses de los accionistas. Argumentó que los planes independientes de HP serían prácticamente imposibles.

Icahn es el mayor tenedor de Xerox, con una participación cercana al 11% en la compañía con sede en Norfolk, Connecticut. También posee un 4.2% de HP, lo que lo convierte en su quinto mayor accionista, según datos recopilados por Bloomberg.