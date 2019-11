El consejo de administración de HP Inc. rechazó por unanimidad la propuesta de adquisición no solicitada de Xerox Holdings Corp., tras afirmar que la oferta de US$ 22 por acción es demasiado baja y al citar preocupaciones sobre las perspectivas del rival más pequeño en la industria de la impresión.

HP está “abierto a explorar” una fusión, pero hay “preguntas fundamentales que deben abordarse”, escribieron el director ejecutivo, Enrique Lores, y el presidente, Chip Bergh, en una carta al director ejecutivo de Xerox, John Visentin. Mencionaron la disminución de los ingresos de Xerox desde junio de 2018, “lo que plantea dudas importantes para nosotros con respecto a la trayectoria de su negocio y las perspectivas futuras”.

HP presionó para acceder a los libros contables de Xerox como un paso hacia cualquier combinación potencial, que uniría marcas icónicas y cambiaría la industria de la impresión. Xerox, con sede en Norwalk, Connecticut, es uno de los máximos vendedores de fotocopiadoras, mientras que HP, con sede en Palo Alto, California, es uno de los mayores fabricantes de impresoras del mundo. Un representante de Xerox no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

“Con el importante compromiso de la administración de Xerox y el acceso a la información de diligencia en Xerox, creemos que podemos evaluar rápidamente los méritos de una posible transacción”, escribieron Lores y Bergh. “Seguimos listos para comprometernos con usted para comprender mejor su negocio y cualquier valor que se genere a partir de una combinación”, agregaron.

Los funcionarios de HP creen que pueden avanzar rápidamente en la diligencia debida ya que las dos compañías han tenido conversaciones intermitentes a lo largo de los años, e incluso solicitaron dicha revisión hacia una posible combinación en septiembre, según personas familiarizadas con la situación que solicitaron no ser identificadas. Los ejecutivos están abiertos a cualquier forma de transacción que produzca el máximo valor para los accionistas y aún consideran comprar Xerox, dijeron las personas.

La declaración de HP incluyó una carta del 5 de noviembre de Xerox que describía la oferta de US$ 17 por acción en efectivo y 0.137 acciones de Xerox por cada acción de HP, por un valor total de transacción de US$ 33,500 millones. La carta de Xerox dijo que la oferta permaneció abierta hasta el 13 de noviembre.

Desde que se conoció la noticia de las conversaciones el 5 de noviembre, las acciones de HP han aumentado un 9.7% a US$ 20.18, lo que le da una capitalización de mercado de US$ 29,900 millones. Xerox se ha elevado alrededor de 7.1% a US$ 38.94, para una capitalización de mercado de US$ 8,420 millones.

La posible fusión ha contado con el apoyo del inversionista Carl Icahn, quien presentó el programa la semana pasada y elevó su participación en HP a 4.2% de acciones en circulación en el tercer trimestre. Icahn, en una entrevista la semana pasada con el Wall Street Journal, dijo que considera que HP está infravalorado y que una combinación beneficiaría a ambas compañías mediante el ahorro de costos.

Un representante de Icahn no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios el domingo.